„Ő egy tüneményes, angyali kisfiú. Nagyon türelmes, megértő, aranyos, a kezdetektől fogva lelkiismeretesen beveszi a gyógyszereket, csinálja a tornákat zokszó nélkül. Tudja, hogy beteg és érzi is, hogy más mint a többiek" – mesélt kisfiáról Tímea. Mirkó jelenleg sétálni és biciklizni is tud háromkerekű járgányán és az iskolában megy neki a rajz, az írás és a festés is. Azt azonban nem tudni, hogy mindezekre meddig lesz képes. A szegedi család most azt kéri az emberektől, hogy segítsék a gyűjtésüket, hogy Mirkó is esélyt kaphasson a génterápiára, ami megmentené az életét.