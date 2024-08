Egy kellemes meglepetés történetét osztotta meg a Bors hasábjain egy szegedi fiatal nő. Keszthelyi Mónika a Szabadkai úti diszkont áruházban vásárolt, ami után ezúttal úgy döntött, hogy megtartja a blokkot.

Amikor hazaért, megnézte a blokkot és rajta egy olyan üzenetet látott, ami még a vásárolt tejcsokoládénál is édesebb volt.

Ez nagyon kedves gesztus volt, alig hiszem el! Nem találkoztam ilyennel korábban, de egyből megfogott

– idézte fel Mónika a Borsnak. Eddig sosem kapott még olyan szívmelengető üzenetet az eladóktól.

Egy Albert Einstein idézet, amely a blokkra volt nyomtatva, azonnal megérintette:

Ne a sikerre törekedj, hanem arra, hogy értékessé válj.

Mónika számára az üzenet különösen fontos, mivel az önmegvalósításról szóló terveivel tökéletesen rezonál. A blokk, amit a közösségi oldalán is megosztott most egy kedves emlék számára, amit azóta is emleget.

Oda vagyok a költészetért, az én világom. Úgy látszik, a véletlenek vicces és megható dolgokat produkálnak. Feldobták ezzel az idézettel a napomat, és biztosan sok más ember napját is, akik ilyet kaptak a blokkjukon. Remélem, ez csak a kezdet és máshol is elő fog még fordulni

– zárta szavait Mónika.