– Szőke András vagyok Taliándörögdről – mutatkozott be a Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, színész, masszőr, rádiós műsorvezető, festő, a magyarországi stand-up műfaj egyik elindítója, az Ősök Háza (Taliándörögd) egyik alapítója és a magyar underground filmkészítés egyik legismertebb alakja, akit a legtöbben valószínűleg úgy ismernek, hogy vicceseket mond. Az üllési lecsófőző versenyen és családi napon jártunk szombaton, ahol a sztárvendég és zsűrielnök Szőke András volt.

Zsemberi János, a Szenior táncosok nevű csapat főzője izgulhat. Szőke András filmrendező, humorista és zsűritársa Ilyés Zsolt plébános nem ma kezdték, 15 éve zsűriznek közösen. Fotó: Török János

Színes a paletta

Zsűritársa Ilyés Zsolt plébános volt. A páros nem aznap kezdte a közös munkát, 15 éve zsűriznek közösen a békéscsabai kolbász- és töltöttkáposzta fesztiválon.

– Ha kérdez, mondom – mondta Szőke, ezért kérdeztem. Elmondta, örül annak, hogy több generáció van jelen, nem csak idősek főznek.

– Ahhoz képest, hogy a lecsóról szól a kiírás, színes a paletta. Készítenek palacsintába töltött lecsót és bazsalikomos lecsót, a kempósok pedig kempós lecsót. Van, aki pikáns ízesítéssel próbálkozik. A zsűri is szokatlan, hiszen zsűritársam egy római katolikus plébános – magyarázta Szőke.

Szavalat, tánc és ének

Azt is elmondta a művész, hogy plusz pontért szeretné megtáncoltatni és megénekeltetni a főzőket, hogy ne csak egy egyszerű főzőverseny legyen a mai. A Szenior táncosok csapata például plusz pontot kapott Szőkétől a színvonalas produkciójukért. Fellépett még a sportgimnasztika csapat és bemutatót tartottak a kempósok is. Idén is volt vers, S. Dudás Mária Nyugdíjasklub lecsója című költeményét maga Szőke András olvasta fel remek átéléssel, színpadias előadásmóddal. Ez bizony plusz pontot ért a Vidám nyugdíjasok csapatának. „Lecsót főztünk kis bográcsba, sok minden van benne, paprika és paradicsom lett a lecsónk lelke” – így kezdődött a mű.

Lecsóval töltötték meg a karajt

Az üllési nagycsaládosok egyesületének tagjai idén is a konyhában a gáztűzhely mellett szorgoskodtak, palacsintát gyártottak nagy mennyiségben. A Szakadt palacsinta nevű csapat volt az, amelyik palacsintába töltötte a lecsót. Volt még egy töltött étel: a Kópé csapat betyáros lecsója úgy készült, hogy lecsót karajba töltötték, feltekerték, bepanírozták és kirántották. Remekül nézett ki az étel, az illata is pompás volt, megkóstolni nem tudtuk, azt majd jövőre. Megkóstoltuk viszont a helyi mozgáskorlátozottak, a Mozgi csapat almás süteményét, ami mindenkinek elnyerte a tetszését, és amit a falu Ica mamája készített.