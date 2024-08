Hazalátogatott hétvégén a szegedi származású zenész, Czutor Zoltán. A Belmondo frontembere, akit hamarosan a Sztárbox című műsorban láthatunk majd küzdeni a nehézsúlyú versenyzők között, a szombati napot a közösségi oldala tanulsága szerint a Mars téri piacon kezdte. Nem ez volt azonban az egyetlen kulináris programja, este ugyanis barátokkal látogatott el a sándorfalvi Mangalard Farmra. Ahogy fogalmazott, egy mesebeli tanyán fogyasztottak mesebeli vacsorát mesebarátokkal. A különleges hangulatú vendéglátóhelyen – ahol egyébként családi kapcsolatai miatt rendszeresen feltűnik a Next Top Model Hungary második helyezettje, Czibolya Niki és párja, Filipánics Bálint is – ötfogásos menüt ettek végig családjával és a barátokkal. Libamell, bableves, kebab, lecsós császár és mákos piskóta is szerepelt a kínálatban – ha Czutor ezt mind végigette, valószínűleg lesz mit ledolgoznia a következő napokban az edzőteremben.