P. Tamás, egy szegedi fiatalember, máig nem talál ésszerű magyarázatot arra a rejtélyes eseményre, amely gyermekkorában történt vele. Bár sosem hitt a szellemekben, gyerekként, egy Tömörkényi tanyán, ahol öt testvérével és szüleivel élt, különös élményekben volt része. Egyik reggel arra ébredt, hogy valaki megpofozta, pedig senki sem volt a szobájában. Ezt követően, amikor édesanyjával beszélt, kiderült, hogy ő sem járt ott, ami csak tovább fokozta a rejtélyt – írja a Ripost.

Az évek múltával újabb különös események történtek, amelyek tovább mélyítették Tamás félelmét. Huszonkét éves korában, egyik este, testvéreivel együtt volt szemtanúja, ahogy a bezárt ablak magától kinyílt. Bár Tamás biztos volt abban, hogy gondosan lezárta az ablakot, az újra és újra kinyílt, amit senki sem tudott megmagyarázni. Ezután kezdett el komolyan hinni abban, hogy a jelenségek szellemi eredetűek lehetnek.

A legnagyobb gyanú Tamás szerint az volt, hogy a szomszéd telken, amelyre a szoba ablaka nézett, egy idős asszony hamvait tárolták. Úgy véli, a szellem talán onnan járhatott át a tanyára, és riogatta őket. Tovább erősítette gyanúját az is, hogy egyik öccse furcsa hangokat és egy elsuhanó fekete alakot is látott a házban. Tamás a történtek miatt ma is gyakran gondol vissza ezekre a nyomasztó eseményekre.