Egyedüli magyarként Szabados Ágnes kapta meg a lehetőséget, hogy részt vegyen az It ends with us című film európai premierjén Koppenhágában. A Colleen Hoower nagysikerű regényéből készült mozi főszereplője Blake Lively, a Pletykafészek című, nagy sikerű sorozat egykori színésznője, akivel Áginak közös fotót is sikerült készítenie az eseményen, sőt dedikáltatott is vele.

Akkor esett le, hogy ez mekkora dolog amikor megláttam azt a több ezer embert az impozáns és hatalmas Imperial színházban. Mennyien öltek volna ezért! Szóval köszönöm! Nem is tudom elmagyarázni, milyen érzés volt találkozni vele. Kedves, vicces, lélegzetelállító. Nagybetűs ikon. Életem végéig szép emlék lesz ez a koppenhágai kiruccanás

– írta közösségi oldalán a televíziós karrierjét Szegeden kezdő egykori híradós, aki ma már kizárólag könyvkiadással és könyvesbolt-hálózatával, illetve olvasás népszerűsítéssel foglalkozik.