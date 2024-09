Mint arról korábban már beszámoltunk, két szegedi születésű ismert embernek is szoríthatunk idén a Sztárbox című műsorban. A Belmondo frontembere, Czutor Zoltán nehézsúlyban küzd majd a ringben – az ő mérkőzésére még 2 hetet kell várni. Most vasárnap azonban a másik sportember már kötelek közé lépett. Szecsei Valter beugró volt a műsorba: egy hónappal ezelőtt, augusztus elején Pápai Joci visszalépése után kapta meg a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, nem csak mikrofonnal a kezében tud kemény lenni. Az ibbigang 28 éves rapperéért Sándorfalva is szorított, családja ugyanis még mindig ott él.

Valter tavaly egyébként már szerepelt a Sztárboxban, csak nem ilyen minőségben: az ibbigang jegyezte ugyanis a műsor főcímdalát. Akkor a ringben még csak rappelt, most azonban már kesztyűvel tért vissza. Ellenfele Danny Blue mentalista volt, akinek jóval több ideje volt a felkészülésre. Mivel Valter az utolsó pillanatban került be a csapatba, csupán 6 hét állt rendelkezésére, hogy eddzen és megtanulja ennek a sportnak az alapjait, míg ellenfele több mint egy éve már aktívan gyakorolt. – Hosszú a karom és jó a ritmusérzékem, szóval tudok meglepetést okozni – beszélt még a meccs előtt esélyeiről.

Bár Valter még soha nem szerepelt tévéműsorban, ami hatalmasat tud lendíteni a népszerűségen a celebek esetében, így is hallhatóan neki volt több szurkolója a sportcsarnokban. Többek között Bye Alex is neki jött drukkolni. A tévénézők is neki szavaztak nagyobb bizalmat: jóval esélyesebbnek tartották, mint a mentalistát.

A mérkőzés első felében egyértelműen Valter dominált. Az ellenfelénél 16 évvel fiatalabb rapper ütései erősebbek voltak és nagyrészt az történt a ringben, amit ő akart. A harmadik menettől azonban Danny Blue egyre magabiztosabbá vált, egyre kiegyenlítettebb lett a meccs, a negyedik menetben pedig egy jól irányzott ütés után álló rászámolást kapott Valter, aki a végére teljesen elfáradt, de azért hősiesen végigküzdötte a meccset. Danny Blue már a rászámolásnál ünnepelte magát, sőt az utolsó gongszó után is, hiszen biztos volt benne, hogy ő nyerte meg a meccset. Csakhogy a másik három menetet a pontozóbírók Valternak adták, így a Sztárbox valaha volt legszorosabb végeredményével, 37:38-ra Szecsei Valter nyert.