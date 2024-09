Tizedik évadával tér vissza a képernyőre szombaton a Sztárban Sztár című műsor, ráadásul egy All star gálafordulóval. Azok az ismert énekesek versenyeznek most egymással, akik egyszer már bizonyítottak, ám most újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést.

Trap Kapitány az elmúlt egy évben Szegeden élt, most azonban a Sztárban Sztár miatt visszaköltözött a fővárosba. Fotó: TV2

A 24 előadó között van egy szegedi származású is: Trap Kapitány, a Tha Shudras frontembere ráadásul az első adás első párbaját vívja majd, vagyis vele nyitják meg a showt. Az előadás különlegesség az lesz, hogy egykori párjával, Tóth Gabival szemben küzd majd meg a továbbjutásért. Trap kapitány egyébként Szécsi Pál bőrébe bújik, a négytagú zsűrin, Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül pedig a nézőket is meg kell győznie arról, hogy érdemes a továbbjutásra, hiszen ez és a végső győzelem most is a közönség kezében van. Mindezek mellett teljesen új szabályok, soha nem látott izgalmak várhatóak.

Trap Kapitány egyébként az elmúlt egy évben Szegeden élt, mint fogalmazott, pihenőt tartott egy kicsit. A műsor miatt ment most vissza a fővárosba.

Éppen a költözés az, ami miatt most nem volt időm arra, hogy egy héten keresztül a nap 24 órájában abban a szerepben legyek, akit meg kell formálni – az előző műsorban így készültem minden egyes adásra. Kicsit meg is fáztam, de bízok benne, hogy ez sem fogja akadályozni a teljesítményemet

– mesélte lapunknak. Az énekes egyébként korábban nem igazán ismerte Szécsi Pál munkásságát és mint mondta, a lágy, mély éneklés is, amit ő képviselt, távol áll saját stílusától.

De meg tudtam vele barátkozni

– tette hozzá.

Trap kapitánynak egyébként mostanában ismét sok elfoglaltsága lesz: mint mondta, van egy másik projekt is, arról azonban egyelőre még nem beszélhet. Szegeden tehát mostanában nem láthatjuk majd olyan gyakran, mint korábban, de megjegyezte, az itt töltött idő is rendkívül hasznos volt, hiszen itt rakta össze a Tha Shudras új lemezét. Most pedig jönnek az élő show-k: szombaton 19.15-től ki is derül, hogy áll helyt, ezúttal Tóth Gabival szemben.