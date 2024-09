Nem sikerült jól a bemutatkozás Trap kapitány számára a Sztárban Sztár All stars gálaévadban: a Tha Shudras zenekar szegedi származású frontembere rögtön az első adásban kiesett a versenyből. Ez persze nem szégyen, hiszen 10 évad legjobb profi előadói versengenek most, és mivel 24-en kezdték meg a menetelést a győzelem felé, egy adásban több énekestől is elbúcsúznak.

Szécsi Pálként nem győzte meg a zsűrit és végül a nézői szavazatok sem mentették meg Trap kapitányt a kieséstől. Fotó: TV2

Az első két adásban, szombaton és vasárnap 12-12 énekes párbajozott: kettesével versengtek egymással a szavazatokért és a zsűri szimpátiájáért. Ez azért is kegyetlen lebonyolítás, mert a médiában jobban felkapott, kedveltebb énekeseknek így jóval nagyobb esélyük volt a továbbjutásra. Trap kapitány el is mondta a műsorban, hogy ritkán vállal televíziós felkéréseket, de ez egy olyan műsor, ahol az énekesi tudását mutathatja meg, ezért jött már második alkalommal. Zenekaruk ugyanakkor nem main stream, vagyis nem rendelkezik akkora ismertséggel, mint például Tóth Gabi, aki a szombati adásban párbajellenfele volt. Bár az énekesnő népszerűségi indexe meglehetősen mélyen van, mégis sokkal többen tudják, ki ő, mint Trap kapitányról, aki egyébként tavaly ebben a műsorban már bebizonyította, milyen sokoldalú énekes. A zsűritől mindig maximális pontszámot kapott produkcióira, mégis rendszeresen állt a kiesés szélén – pont azért, mert nem volt szavazóbázisa.

Trap kapitány Szécsi Pál bőrébe bújt ezen az estén, Tóth Gabi pedig Anastacia-jéba. A zsűri értékelése szerint egyértelműen Gabié volt a jobb produkció, Trap kapitány esetében hiányolták azt a finomságot, ami az eredeti énekesben benne volt. Hajós András hozzátette: látszott, hogy időként a kapitány ki akart türemkedni. – Nem figyeltél oda, hogy végig a karaktert hozd – mondta.

Fotó: Tv2

Az azonnali kieséstől Lékai-Kiss Ramóna mentette meg Trap kapitányt, aki már előre eldöntötte, hogy őt fogja a reményzónába juttatni, ha szükség lesz rá. Összesen négy énekest menthettek meg így a zsűri tagjai, közülük egy újabb szavazással azonban csak két embert juttathattak tovább a nézők.