Célegyenesbe fordult a Megasztár válogatója: a TV2 tehetségkutatójának vasárnapi elődöntőjéből hat énekes már az élő show-ba jutott be. A zsűri több mint 100 énekesnek szavazott bizalmat az első fordulóban, a mezőny fele küzdött meg az első elődöntős adásban a finalista helyekért. Köztük volt a szegedi Kiszel Jennifer is, akiről mint megírtuk, hallássérültként versenyez a 40 millió forintos fődíjért és a Los Angeles-i stúdiófelvétel lehetőségéért.

Kiszel Jennifer a Megasztár döntőse. Fotó: Tv2

A TOP 6-ba egyenes volt az út

Az énekeseknek első körben 5-6 fős csoportokban kellett a zsűri elé állniuk, és az általuk hozott 3 dal valamelyikét a cappella, tehát zenei kíséret nélkül előadni. A több mint 50 énekes közül mindössze 17-et juttatott tovább ez alapján a zsűri. Jennifer a Hull az elsárgult levél című dalt adta elő, amellyel meggyőzte az ítészeket. Helye olyannyira biztos volt, hogy amikor kiderült, hogy csak 12-en versenyezhetnek az utolsó körben, oda is bejutott. Rúzsa Magdi azt mondta róla: azért izgalmas, mert nála látszik a fejlődés.

A 12 tehetséges énekes közül azonban csak 6 juthatott be a Megasztár döntőjébe. Hogy ki, azt egy-egy párbajjal döntötték el, amelyre az énekeseknek egyetlen éjszakájuk volt felkészülni. Jennifer az egyik legtehetségesebb női versenyzővel, Szabó Laurával került párba, a Respect című számot kellett előadniuk. A gyakorlásról készített kisfilmből kiderült, hogy a szegedi diáklány elsírta magát, mert míg ellenfelének egyből ment minden, ő csalódott magában, mert úgy érezte, hogy nem tudja a feladatot jól megcsinálni. Lényegében párbajellenfele tartotta benne a lelket, de a színpadra lépés előtt is még úgy nyilatkozott, belőle még ebben a műfajban hiányzik valami, ami kellene. Ráadásul kihívást jelentett számára az angol nyelvű szöveg is, így többnyire papírról olvasta a produkció közben a szöveget.

Fotó: Tv2

Caramel és Rúzsa Magdi is élesen kritizálták Kiszel Jennifert

A produkció után a Megasztár eddigi legélesebb vitája bontakozott ki a zsűri tagjai között. Míg Marics Peti és Papp Szabi Jennifert támogatták, Rúzsa Magdi és Caramel határozottan ellenezték, hogy szegedi diáklány kerüljön a döntőbe. Mindkettőjüktől elég éles kritikák hangzottak el: Caramel szerint komikus volt Jennifer éneklése és mint mondta, majdnem elröhögte magát, hogy a lány mennyire nem ismerte a dalt. Azt is mondta, hogy Jennifer úgy énekelt, mint egy óvodás gyerek. Rúzsa Magdi pedig úgy fogalmazott, a szakma és önmaga leköpése lenne, ha Jennifer jutna tovább. Papp Szabi ugyanakkor azzal érvelt, hogy Jennifer egészen elképesztő volt és őt nem érdekli, hogy olvasta a szöveget és rossz hangnemben kezdett, mert sokkal jobb hangú és dögösebb, mint Laura, ráadásul ízlésesebben és fantáziadúsabban is énekel.