Tiltanak minket egymástól – ez a címe a makói mulatós romapop énekes, Lestyán Roland legújabb szerzeményének, egyúttal videóklipjének. A Délmagyarországnak elmondta: a dalt az ihlette, a romák körében mindmáig szokás, hogy ha a szülők az útjukba állnak, a fiatalok elszöknek otthonról, hogy saját életet kezdjenek. Hozzátette, a szüleivel is így történt – ők azóta is boldogan élnek. A klip figyelemre méltó nézettséget ért el: a legnagyobb videómegosztó oldalon 2 hét alatt több mint 60 ezren látták. Ez – mint fogalmazott – azt jelenti, hogy ebben a műfajban most a legfelkapottabbak közé tartozik.

Lestyán Roland makói mulatós romapop előadó. Fotó: Szabó Imre

Romapop nem csak romáknak

Lestyánt egy éve mutattuk be először lapunkban. Akkor azt mondta, muzsikájával nem csak a romákat szeretné szórakoztatni. Úgy fogalmazott, a zene szívből jön, és származástól függetlenül képes összekötni az embereket. Ennek jegyében dalszövegeit részben roma, részben magyar nyelven írja.

– Ez igaz a Tiltanak minket egymástól című dalra is – jegyezte meg.

A következő szerelmes dal lesz

A 35 esztendős Lestyán Roland nem képzett énekes, de gyerekkora óta énekel. Ahogyan az ebben a műfajban szokás, leginkább családi összejövetelekre, cigánybálokra, bulikra invitálják. Elmondása szerint minden héten van egy-két fellépése. Azóta, hogy először írtunk róla, a mostani már a hetedik saját szerzeménye. A dalról azt mondta, Toldi Milán zenei alapjaival szólal meg, a klip pedig Budapesten készült és barátai szerepelnek benne.

– Már írom a következőt is. Ez egy szerelmes dal lesz – árulta el.