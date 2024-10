Két Csongrád-Csanád vármegyei híresség is ringbe lépett vasárnap este a Sztárbox adásában. A sándorfalvi származású rapper, Szecsei Valter a férfi középsúly kategóriájában küzdött meg a döntőbe jutásért, a szegedi származású énekes, Czutor Zoli pedig egy tét nélküli gálamérkőzést vívott.

Szecsei Valter nem tudta feltartóztatni Törőcsik Danit. Fotó: RTL

A sándorfalvi rapper feladta a negyedik menet előtt

Szecsei Valter ellenfele az elődöntőben Törőcsik Dániel volt, akit a nézők az előzetes szavazatok alapján jóval esélyesebbnek tartottak a győzelemre. Az egykori sorozatszínésznek egyébként jóval több ideje volt a felkészülésre, mint az ibbigang rapperének, Valter ugyanis beugró volt: augusztus elején, Pápai Joci visszalépése után kapta meg a lehetőséget, hogy versenyezhessen. Valter azonban keményen edzett az elmúlt időszakban és mint elárulta, két meccse között is fejlődött technikailag és állóképességben is. Azt azonban ő is látta, hogy Dani erősebb ellenfél, mint Danny Blue volt az első fordulóban, összeszedett bunyósnak nevezte, akivel hasonlóak az adottságaik.

A ringben az elejétől kezdve Törőcsik Dani irányított, Valter nem tudta feltartóztatni a hatalmas ütésekkel operáló tetoválóművészt. A rapper végül a negyedik menetre már nem jött ki, feladta a küzdelmet. Mint mondta, látszott, hogy már csak kiütéssel nyerhet, de nagyon elfáradt három menet alatt és tudta, hogy erre nincs esélye. Technikai KO-val tehát Törőcsik Dani jutott be a november 3-i szuperdöntőbe.

Czutor Zoli most többet tudott megmutatni boksztudásából, mint első meccsén. Fotó: RTL

Családapák küzdöttek a gálamérkőzésen

Czutor Zoli három hete már elbúcsúzott a Sztárbox övéért való küzdelemtől: a Belmondo frontemberét már az első menetben kiütötte Mészáros András sorozatszínész. A nagy visszatérők csatájában azonban vasárnap este újra ringbe léphetett, méghozzá azzal a Németh Kristóffal, aki számára szintén hamar véget ért a verseny, miután saját egészsége érdekében a bíró véget vetett a Lmen Pralával vívott mérkőzésnek. Ők ketten egy gálamérkőzést játszottak, bár a két családapa küzdelme látványosság szempontjából semmiképpen nem volt ennek nevezhető.

A meccs előtt a nézők jelentős többsége Németh Kristófot tartotta esélyesebbnek, Czutor azonban elárulta, első meccsén nagyjából tudása három százalékát tudta csak megmutatni. A mérkőzés elején fejjel előre rontott ellenfelére, viszont láthatóan ő irányított. A második menetben kétszer is rá kellett számolni a sorozatszínészre, a második után pedig a bíró nem engedte tovább a meccset, így Czutor nyert technikai KO-val.

Remélem, most nem okoztam csalódást

– értékelte győzelmét a meccs után a szegedi zenész.