– Nagyon jól éreztem magam. Nekem nem ez volt az első versenyem, előtte már voltam jó páron. Egyébként a kedvenc részem, amikor készülünk magára a versenyre. Ilyenkor ismerjük meg jobban egymást. A próbák pedig mindig jó hangulatban teltek, ez az a rész, amit a legjobban élvezek. Olyankor még nincs versenydrukk, és tök jókat bulizunk a háttérben, és élvezzük az egész próbafolyamatot – mondta lapunknak a szegedi Sümeghy Laura, aki indult a Tündérszépek szépségversenyen.

A színház miatt kezdett modellkedni Laura. Fotó: Karnok Csaba

Tündérszép a szegedi lány

A fiatal lány beszélt arról is, hogy mindent megtett, amit tudott, és rengeteg minden történt vele azóta.

– Sok jó dolog történik most az életemben, szóval nagyon boldog vagyok. A jövőben természetesen folytatom az egyetemet, a BME-n tanulok kommunikáció szakon. Emellett vannak kisebb-nagyobb modellmunkáim. Például most jelenik meg egy hajvitamin, aminek én vagyok az egyik arca, illetve sminkmodellkedem is, de egy ruhamárka is megkeresett, hogy dolgozzak velük. Egy filmsorozatban is kaptam szerepet, és két színdarabban is játszom – mesélte Laura.

A színház érdekli

A lány álma egyébként a színészet, de vonzza a média világa, nagyon szívesen lenne műsorvezető is.

– Abban is reménykedem, hogy ez a verseny ebben is segít nekem majd előrébb jutni. Alapjában ezért, a színészetért kezdtem el a versenyzést és a modellkedést is. Csak egyre több munkát kaptam, így benne ragadtam ebben az egészben – fogalmazott a fiatal lány.

Immár ötödik alkalommal indult útjára a Tündérszépek országos szépségverseny. A legszebbeket a zsűri juttatta a döntőbe. Az olvasók szavazatai alapján pedig egy lány csatlakozhatott a döntősök mezőnyéhez. A közönségdíjas Algács Lia lett. A második számú udvarhölgy címet Mezei Virág szerezte meg. Az első számú udvarhölgy pedig Türmer Zsófia lett. A királynői korona pedig a Szigetszentmiklósról érkező Hegyi Zsanett fejére került.