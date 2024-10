Hatalmas bulival indult az X-Faktor múlt szombati adása. A válogatón egy balástyai fiatalember is részt vett, aki pillanatok alatt remek hangulatot teremtett a stúdióban. A 19 éves Rácz Balázs mulatós zenészként mutatkozott be a mentoroknak és hamar be is bizonyította, milyen rövid idő alatt tudja talpra ugrasztani a közönségét. Bár a Túr a disznó című dalt elrontotta, mert "félreszaladt az ujja", kapott egy második lehetőséget. A Hogyha nékem sok pénzem lesz című slágerre pedig még az ítészek is táncra perdültek, sőt vele együtt énekelték a színpadon.

Az X-Faktor zsűrije is táncra perdült Balázs mulatós zenéjére. Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

Az X-Faktor mellett az online térben zenél

Balázs főállásban mezőgazdasági segédmunkásként dolgozik egy forráskúti üvegházban. Lapunknak elmondta, mulatós zenész családból származik, ő is kisgyerek korától erre a pályára készül.

Voltak gyerekhangszereim, akkor szerettem meg a zenét. Aztán amikor följebb csöpörödtem, magam elé vettem anyukám szintetizátorát és autodidakta módon megtanultam rajta játszani. Aztán tangóharmonikán, gitáron, citerán és hegedűn is

– sorolta a fiatalember, akit felvidít, ha játszik.

– Ha szomorú vagy, ha ideges, a hangszer nem kérdez, csak csinál – magyarázta.

Balázs jelenleg az online térben tevékenykedik zenészként: a Tik-Tok-on élő adásban kívánságokat teljesít, illetve videókat is tölt fel. Nagy lehetőségként tekintett az X-Faktorra, ezért jelentkezett.

Fotó: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

Be akarta bizonyítani: a mulatós is lehet jó

– Nem láttam még mulatós fellépőt, aki továbbjutott volna a válogató körön, kihívásnak tekintettem, hogy nekem sikerül-e – magyarázta, miért jelentkezett a műsorba. Hozzátette, reklámnak is jó, hogy szerepelhetett a tévében. Hiszen ha valakinek megtetszik, talán elhívja egy lakodalomba. – A félreütésem ellenére azt gondolom, jól sikerült a bemutatkozásom. A tévében jobbnak is tűnt, mint amilyennek a helyszínen éreztem. Az pedig, hogy négy igent kaptam, nagyon meglepett. Már egynek is örültem volna – mosolygott.

Balázs tehát az X-Faktor táborában bizonyíthat ismét, de mint mondta, számára nem is ez volt a lényeg.

Kaptam egy pozitív megerősítést, hogy érdemes ezzel foglalkoznom a jövőben

– mondta.