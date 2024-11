– Kétszeres lányos apuka leszek – zárul Bánhidi Bence bejegyzése, amelyben legszebb érzéseit írta le apaságával kapcsolatban. Ehhez két képet is csatolt, amelyen feleségével és kislányával, Bellával látható, amin egy "2025 – Milla" feliratú mezt tart a kezében.

Bánhidi Bence, a Pick Szeged magyar válogatott beállója második gyermekét várja feleségével.

Fotó: Karnok Csaba

– Az apaság egy különleges ajándék, de lányos apának lenni egy egészen más világ. A kislányommal a kapcsolatunk nagyon különleges és a szívemben külön helye van, amit senki más nem tölthet be. Most pedig olyan szerencsés vagyok,hogy újra átélhetem mindezt, mert érkezik a második hercegnőm, és alig várom, hogy ő is az életem része legyen – írta bejegyzésében Bánhidi Bence.

Bánhidi Bence hat gólt lőtt

Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombaton este a PLER-Budapest otthonában 41–27-re győzött. A mérkőzésen Bánhidi Bence a lövésből hat gólt szerzett. Az előttünk álló héten válogatott szünet miatt nem lép pályára a Szeged. A magyar válogatott előbb Szlovákiával játszik Győrben, majd Finnországba utazik. A magyar keretnek Bánhidi Bence és Bodó Richárd a tagja a Tisza-parti városból.