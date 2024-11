A harmadik élő show-t tartották vasárnap este a Megasztárban, ahol Kiszel Jennifer múlt heti kiesését követően már csak egy szegedi kötődésű énekesnek szurkolhattunk. Az egykori SZTE-es hallgató, Dénes Dávid nagyon készült erre az adásra: mint lapunknak korábban elmondta, ezúttal új oldaláról mutatkozik be.

Világsztárokat idéző színvonalú produkciót adott elő vasárnap Dénes Dávid. Fotó: TV2

Az est első fele azonban még nem erről szólt, a szereplőknek ugyanis először duettben kellett bizonyítaniuk. A versenyzőket ismét két csapatra osztották, és a múlt héthez hasonlóan újra mindkettőből kerültek énekesek a veszélyzónába. Dávid a második csoportban, este 10 óra után lépett először színpadra, Bánsági Petronellával adta elő az Aerosmith Dream on című számát. A produkció előtti kisfilmből megtudhattuk, hogy Dávid félt egy picit ettől a daltól.

– Technikás és ikonikus, tehát nem szabad rekreálni. Sajátosan próbáljuk megoldani – mondta.

Hatalmas vita a zsűriben Dénes Dávid miatt

Nos, ez a sajátos kivitelezés olyannyira megosztotta a zsűrit, hogy a produkció végén hatalmas vitába keveredtek. Ruzsa Magdi, aki nem titkoltan nagyon kedveli Dávidot, dicsérte a tetovált rockert: szerinte Dávidnak már elég csak lehajolnia, és elviszi magával a közönséget. Caramel szerint ugyanakkor már nem elég a karizma, ezt a dalt el kellett volna tudni énekelni.

– Nagyobb volt a füstje, mint a lángja – mondta, majd később erőtlennek és gyengének is nevezte Dávid előadását. Marics Peti is azt mondta, nagyon várta, mit fog művelni a színpadon, de hiányérzete maradt. Szerinte Dávidnak itt nem lett volna szabad visszafognia magát. Magdi ugyanakkor azzal érvelt, hogy ha egy énekes tudja, hogy nem képes valamire, akkor abba nem szabad belemennie, saját hangi adottságain belül kell lehoznia a dalt. Szerinte itt ez történt. Ebben Papp Szabi is egyetértett vele.

Nos, ilyen vita után nem sokkal lépett a tetovált rocker ismét színpadra egyéni produkciójával, a Keeping Me Alive című számmal.

– Ennek a dalnak örülök a legjobban, mert egy másik oldalamat tudom megmutatni. Olyan érzelmeket szeretnék kiváltani, amit nem is várnának tőlem – mondta. Showmanság helyett most végig egy helyben állva énekelt. Produkciója közben Ruzsa Magdi elsírta magát, a végén pedig Caramel állva tapsolt.