Nem tartott sokáig a kaland B. E. Belle számára az Árulók című műsorban: ő lett a gyilkosok második áldozata, így kiesett az RTL-en látható taktikai játékból. Az Encó néven szereplő szentesi írónőt rosszul érintette, hogy ilyen hamar távozni kényszerült, kicsit el is pityeredte magát. Vesztét egyébként a foglalkozása okozta: a gyilkosok úgy találták, az írók - és többen is ilyen foglalkozást űznek a játékosok közül - veszélyesek, mert jól tudják keverni a szálakat. Ezzel is indokolták döntésüket: mint mondták, félnek tőle, mert okos, aktívan nyomoz és csak idő kérdése, hogy jó irányba induljon el.

Encó túl aktívan nyomozott és okos volt, ezért likvidálták a gyilkosok a játékból. Fotó: RTL

Encó volt az egyik legaktívabb

Encó volt egyébként az egyik, aki aktívan szerepet játszott abban, hogy az első kerekasztalon teljes egyetértésben Ildikót szavazzák ki maguk közül a játékosok - aki egyébként ártatlan volt. Ő hívta fel ugyanis arra a figyelmet, hogy a nő az előző nappal ellentétben smink nélkül jelent meg reggel, ami utalhat arra is, hogy az éjszakai konklávé miatt fáradt volt és nem volt erre ideje.

- Ez egyébként csak az egyik szál volt, ami Ildikót a játékosok körében gyanúba keverte. Dana is rá gyanakodott, tőlem teljesen függetlenül, és Ildikó maga is sokat tett ezért, mert volt egy komoly elszólása, amit nem is nagyon tudott kimagyarázni - értékelte lapunknak Encó a történteket. Kieséséről azt mondta, természetesen rosszul esett neki, hiszen senki nem azért vág bele egy játékba, hogy az elején kiessen.

- Ártatlanként persze számítottam rá, hiszen minden ilyen résztvevőnek minden nap ott lebeg a feje fölött, hogy reggel már nem térhet vissza, de ezen a napon pont nem gondoltam, hogy én leszek az áldozat. Dehát ez egy ilyen játék. Naponta kettővel kevesebben vannak - tárta szét a karját.