Hazatért Kiszel Jennifer: a Megasztárból vasárnap kiesett szegedi énekes szülővárosában piheni ki az elmúlt heteket. A 17 éves diáklány hétfőn délután érkezett, kedden délelőtt pedig már szerkesztőségünkben válaszolt kérdéseinkre. Örömmel láttuk, hogy már nyoma sincs a vasárnap esti szomorúságnak: mosolyogva készül a következő időszak kihívásaira.

Kiszel Jennifer Szegeden piheni ki a Megasztár izgalmait. Fotó: Karnok Csaba

Egész héten a kiesésre készült

– Két héttel az első élő show előtt költöztünk be a Megaházba. Leírhatatlanul jól éreztem magam, hiszen olyan emberekkel voltam körülvéve, akik ugyanazt szerették, mint én: a zenét. Leginkább ezért sajnálom, hogy véget ért ez az egész – mondta. Kiesésével kapcsolatban úgy fogalmazott, arra egész héten készült, mert érezte, hogy a Demi Lovato dal, amit kapott, nem fog neki szerencsét hozni.

– Olyan produkciót kellett színpadra vinnem, ami nem igazán áll közel hozzám, így őszintén szólva nem lepett meg a végeredmény – mesélte.

Jenni volt az idei mezőny legfiatalabb versenyzője, de nem ez volt az egyetlen hátrány, amit le kellett küzdenie. Mi is megírtuk: döntőbe kerülése hatalmas vitát váltott ki a zsűritagokban, Molnár Ferenc Caramel és Ruzsa Magdi ugyanis nem őt támogatták, negatív véleményüknek pedig hangot is adtak.

– Szerencsére, mindebből az élő show-k alatt már semmit nem éreztem – mesélte lapunknak a fiatal énekes.

– Magdival már hetekkel ezelőtt megbeszéltük ezt a dolgot. Azt mondta, örül, hogy itt vagyok és tényleg úgy állt hozzám, mint a többi versenyzőhöz. Caramellel nem beszéltem, de azt gondolom, ő is úgy állt hozzám szakmailag a verseny során, ahogyan kell – fogalmazott.

Sokat köszönhet a Megasztárnak

A szegedi diáklány másik hátránya az volt, hogy hallássérültként versenyzett. A körülmények pedig a stúdióban nem olyanok voltak, mint amit már megszokott, ettől kissé bizonytalannak érezte magát. Akárhogy is, Jenni összességében mégis elégedett a teljesítményével, és mint mondta, szakmailag is sokat tanult a Megasztárnak köszönhetően. Sőt: arra is rájött, hogy nem a színészet, hanem az éneklés az ő útja, így mostmár ez az elsődleges célja, És persze szerzett egy csomó barátot is, hiszen szinte mindenkivel jóban lett. A legtöbbet például a szintén szegedi kötődésű Dénes Dáviddal beszélgetett.