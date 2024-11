Bár a Megasztár második döntője még csak félidőben tart, már színpadra lépett mindkét szegedi kötődésű énekes. Dénes Dávid már most nyugodt lehet: ő tovább jutott a következő élő showba. Kiszel Jennifer azonban veszélyzónában várja a műsor végét, így nagyon számít a néző voksokra.

Kiszel Jennifer várja a szavazatokat. FOTÓ: TV2

A mostani adásban két ötfős csoportban küzdenek az énekesek a továbbjutásért, az első ötös mezőny pedig már be is fejezte a küzdelmet. A nézői szavazatok alapján két énekes jutott egyenesen a következő adásba, a három legkevesebb voksot begyűjtő előadó közül pedig egyet a zsűri küldhetett tovább. A szegedi középiskolás, Kiszel Jennifer és az egykori SZTE-hallgató, Dénes Dávid is a zsűri jóindulatára volt utalva, mindketten ott álltak az eredményhirdetés végén a színpadon. Ruzsa Magdi, Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid, Marics Peti és Papp Szabi egyöntetűen Dávidnak szavaztak bizalmat, így a tetovált rocker már biztos lehet abban, hogy jövő héten is bizonyíthat.

Kiszel Jennifer: nem tudok belekötni

Kiszel Jennifer produkciója nem sikerült, ezt ő maga is érezte és sírva is fakadt, miközben a zsűri értékelését hallgatta. Ettől függetlenül még folytathatja a versenyt, ha elég szavazatot kap, hiszen a második ötfős csapatból is lesz két veszélyzónás, a négy versenyző közül pedig a két legtöbb szavazatot kapó folytathatja a versenyt. Aki tehát szeretné segíteni a hallássérült szegedi diáklány versenyzését, most küldhet sms-t vagy indíthat telefonhívást az érdekében.

