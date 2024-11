A Megasztár második élő show-ját tartották vasárnap este, ahol továbbra is két szegedi kötődésű énekesnek szoríthattunk. Ezúttal a tíz döntős két ötfős csoportban küzdött a továbbjutásért. Mindkét csoportból a nézői szavazatok alapján ketten egyből bejutottak a következő fordulóba, a három-három legkevesebb szavazatot kapó énekes közül pedig csoportonként egy főt a zsűri küldhetett tovább. Így alakult ki a négy fős veszélyzónás csapat, melyből a két legkevesebb voksot gyűjtő énekes búcsúzott a versenyzől.

Kiszel Jennifer már produkciója után sírva fakadt, érezte, hogy nem sikerült jól a Megasztár mostani adásában az éneklése. Fotó: TV2

Megasztár: Dénes Dávid ismét lehengerlő volt

Kiszel Jennifer és Dénes Dávid is az első csoportban szerepeltek. Az egykori SZTE-s hallgató, a tetovált rocker Dávid ismét egy színpadi show-val készült: négy táncosnővel egy ágyban kezdte produkcióját, melyről elöljáróban azt mondta, kicsit művészibb és magasabb színvonalú lesz, mint az előző heti. Ezzel a zsűri sem tudott vitatkozni: mindannyian dicsérték az általa előadott Everybody Talks című számot. Marics Peti szerint azzal éri el, hogy mindenkit érdekel, mint csinál a színpadon, hogy pont Dávid az, akit ez nem érdekel. Ruzsa Magdi úgy fogalmazott: mutogatná Dávidot, hogy így kell ezt csinálni, Papp Szabi pedig azt mondta, ő az az előadó, aki érzi, mitől lesz egy előadás show. Marsalkó Dávid szerint a tetovált rocker a táncosok nélkül is elvitte volna az előadást, egyedül Caramel volt, akit az előadás nem győzött meg teljesen, Mint mondta, akinek ilyen robbanóanyaga van, azt fel is kell robbantani a színpadon - ez szerinte nem történt meg.

Kiszel Jennifer sírva hallgatta a zsűri értékelését

A szegedi Eötvös gimnázium végzős diákja, Kiszel Jennifer a Sorry not Sorry című számmal lépett színpadra. A hallássérült lány szerint igazi csajos produkció volt, amit hozott, melyben - mint mondta - nőies, vadóc és gyönyörű akart lenni. A zsűri szerint azonban pont ebbe tört bele a bicskája. Marics Peti szerint ez azért volt nehéz, mert nem kapta el az elején ezt a lendületet, és a szexiségbe utólag már nehéz belerázódni. Caramel úgy fogalmazott, csak akkor tud szexi lenni, ha az éneklése is magabiztos. Megjegyezte: Jenni mindig brutál nehéz dalokat hoz és mostmár választhatna könnyebbeket is. Marsalkó Dávid ki is mondta: sokszor volt hamis és bizonytalan az éneklés, de megjegyezte: Jenni még csak 17 éves és még sok lehetőség áll előtte. Ruzsa Magdi pedig azzal vigasztalta a zsűri értékelése alatt folyamatosan síró lányt, hogy ez nem az élete, csak egy verseny, és emlékeztette: elesni is tudni kell, a következő alkalomból pedig kihozni a legtöbbet.