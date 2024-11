– Milyen volt a visszhangja a tévés szereplésének Legyen Ön is Milliomos! című műsorban a kollégák, diákok, családtagok és barátok között? – kezdtük érdeklődésünket Patkós Bence tapasztalatairól.

Patkós Bence (jobbról) amikor teheti, idegenbe is elkíséri a Pick Szeged csapatát. Itt a 2018-as bajnoki címet ünnepli éppen a klub játékosával, Sunajko Stefannal, a nyakában pedig az aranyérem.

Fotó: Patkós Bence családi archívuma

Szívmelengető komment, utcai leszólítás

– Meglepett a lelkesedésük mértéke, amit az elmúlt napokban tapasztaltam, amióta lement az adás. A műsor alatt és közvetlenül utána több száz embertől kaptam üzenetet, így majdnem ráment az egész éjjel, hogy válaszoljak mindenkinek. Örülök, hogy egy ilyen jó szerepléssel tudtam öregbíteni az iskolánk jó hírét, illetve a pedagógusok reputációját is segítettem vele. Ezzel kapcsolatban szívet melengető volt olvasni azt a kommentet, ami arról szólt, hogy reméli a kedves hozzászóló, hogy azok is látták a műsort, akik ekézni szokták a tanárokat. A legfrissebb élményem pedig egy csütörtök délutáni. Éppen a dolgaimat intéztem belvárosban, amikor megállított egy hölgy, hogy én szerepeltem a Legyen ön is Milliomos!-ban? Büszke rám és gratulál a nyereményhez. Jólesett.

– És a diákjai?

– Az adás másnapján az óráim csak erről szóltak gyakorlatilag. Minden apró részletre kíváncsiak voltak, miként működik egy ilyen televíziós felvétel.

Kétmillió forintos hab a tortán

– Hogyan került egyébként a műsorba?

– Korábban már jártam egy ilyen vetélkedőben, szintén a TV2-n. A Nyomd a gombot, tesó! című játékban voltam egy barátommal, és most újból adódott egy lehetőség, ezúttal egyedül. Az egész forgatás során remekül éreztem magam, akkor is vidáman és rengeteg pozitív élménnyel tértem volna haza, ha nem nyerek. A kétmillió forint viszont hab a tortán.

– Hányadik kérdésig jutott el?

– A tizenegyedikig. Végig izgalmas és fejtörő kérdéseket kaptam, de igyekeztem mindig kikövetkeztetni a jó választ. Ez tíz kérdésen át működött is, a számomra utolsónál viszont egy korábban olvasott újságcikk miatt rossz irányba indultam el. De nem szomorkodom emiatt, azt vallom, az élet kárpótol. A Pick Szegeddel kapcsolatban is ezt gondolom. Frimmel kihagyta az időntúli hétméterest Aalborgban, így nem nyertünk, előtte viszont a Nantes labdaeladására is szükségünk volt, hogy Bodó Ricsi aztán belője a győztes gólt. Hajlamosak vagyunk néha elfelejteni, hogy szerencsénk volt, míg amikor ez nem jön össze, arra jobban emlékszünk.