A döntő hete előtt véget ért a Megasztár Dénes Dávid számára. Mint arról beszámoltunk, a zsűri 3:2 arányban úgy döntött a veszélyzónába került tetovált rockerrel kapcsolatban, hogy neki már nincs szüksége a versenyre, anélkül is sikeres lesz, így nem őt juttatták tovább. Az egykori szegedi egyetemistával arról beszélgettünk, hogy élte meg ezt a döntést, és mit tervez most, hogy elindíthatja karrierjét.

Dénes Dávid már a jövőre készül. Fotó: TV2

Dénes Dávid: az elmaradt produkciók miatt fáj a kiesésem

– Jól vagyok – jelentette ki indításként a tetovált rocker. – Érzem a kollektív támogatást, és az az együttes reakció, hogy nem nekem kellett volna mennem, jólesik, tartja bennem a lelket. Ugyanakkor eddig a nézőktől is pozitív visszajelzéseket kaptam, a zsűri is kiemelte, hogy mindig beletettem a produkcióimba a maximumot, ezért megérdemlem, hogy továbbjussak. Most viszont előkerült egy új szempont, hogy kinek van a döntőre nagyobb szüksége. Ezért voltam kicsit csalódott, de ez már elmúlt – beszélt érzéseiről Dávid.

Hozzátette: már csak egy dolog miatt fáj neki, hogy nem lehet ott a fináléban.

– Az lett volna az utolsó meglepetésem, hogy megkérem Ruzsa Magdit, hogy a döntőben énekelje el velem duettben a Gábriel című számot. Szeretem ezt a dalt, Magdi pedig az egyike a komoly színvonalat képviselő zenei koncepcióknak, amelyekből Magyarországon kevés van. Vele tudok azonosulni, ezért harcoltam volna azért, hogy ez a produkció megszülethessen. Így viszont várom a nagykoncertjét, amelyen megígérte, hogy ezt elénekeljük, és persze remélem, hogy tudunk majd máskor is együtt dolgozni – mondta Dávid, aki lapunknak azt is elárulta, mit tervezett második produkciónak a döntőben.

– Egy Elvis-számot szerettem volna énekelni, azzal került volna fel az i-re a pont. Azt nagyon sajnálom, hogy kimaradt – fogalmazott.

Világhírű zeneszerző is felfedezte magának

A tetovált rocker most kis pihenés után azt tervezi, hogy befejezi a Megasztár előtt már elkezdett albumot, amelyet szeretne tavasszal megjelentetni. Előtte néhány klip már készül, utána pedig elindulhatnak a koncertek, hogy mindez élőben is megvalósulhasson.