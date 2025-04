Kiderült miért nem jön Szegedre Ember Márk júniusban

Alig egy hete számolt be róla lapunknak Várkonyi Attila, hogy egy különleges programmal érkezik szülővárosába. A szegedi DJ és rádiós műsorvezető a Hogyan tudnék élni nélküled című film sztárjaival készít beszélgetős estet, melyet már meg is hirdettek június 3-ára.

Az Egy hullámhosszon est új időpontban várja a közönséget Szegeden – a szervezők szerint a kulcsfigura, Ember Márk részvétele elengedhetetlen. Fotó: illusztráció

Az elmúlt napokban azonban több komment is érkezett az esemény Facebook-oldalára, miszerint azon a napon Ember Márk a fővárosban tart egy önálló estet, így kizárt, hogy Szegedre jönne. Pénteken pedig a fiatal színész is megerősítette saját oldalán, hogy aznap a fővárosi 6SZÍN-ben lesz, ráadásul teltházas lesz az estje, így aznapra betettek még egy délutáni előadást is. A szegedi eseményre jegyet váltók közül ezért többen felháborodtak és becsapva érezték magukat.

Új időpontot keresnek Ember Márk érkezésére

Farkas Csilla, a szegedi Egy hullámhosszon című est menedzsere lapunknak elmondta, valóban sajnálatos módon két esemény lett egy időpontra szervezve. Hozzátette: a szegedi DJ-estjével kapcsolatban már februárban megvolt a megállapodás.

– Mivel a Hogyan tudnék élni nélküled című filmnek, melynek szereplőivel Attila beszélget majd, Ember Márk a kulcsfigurája, semmiképpen nem szeretnénk nélküle megszervezni az eseményt. Így most egyeztetünk egy új időpontról. Amint megvan, tájékoztatjuk a közönséget – ígérte.

A Demjén–slágereket feldolgozó film szereplői közül egyébként a Hunyadi című sorozat közönségkedvencét, Törőcsik Franciskát, illetve a Dancing with the Stars című TV2-s produkciót a kezdetek óta erősítő versenytáncost, Baranya Dávidot hívták még meg a szegedi estre.