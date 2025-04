Hegyes Berci szívszorító vallomást tett Mihályfi Lucáról

Hegyes Berci és Mihályfi Luca, a Dancing with the Stars ötödik évadában szerettek egymásba, mára az egyik legnépszerűbb álompár lett a rajongók körében. Egy interjú során közösen válaszoltak néhány kérdésre, többek között arra is, mi fogta meg őket egymásban – osztotta meg a Ripost.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca párosa hamar országos kedvencé vált. Fotó: Máté Krisztián

Berci nem kertelt, szívből vallott Lucáról:

Luca annyira az a típusú nő, aki nekem bejön külsőre, de ezeket engedjük el, mert ezek mindig csak külsőségek maradnak. Neki olyan értékrendje van és olyan szeretnivaló tulajdonságai, amit senki másban nem találnék meg és annyira tud engem szeretni az én szeretetnyelvemen, hogy egyszerűen fenomenális, amit érzek

– mondta a táncos.

Luca is hasonló érzésekkel beszélt Berciről. Már az első találkozáskor lenyűgözte a fiú tehetsége és kedvessége.

Ő olyan módon tud engem szeretni, amire mindig is vágytam, de soha nem tudtam igazából, hogy ilyen is van. Minden puzzle darab passzol

– árulta el az énekesnő.

A szerelmes pár jelenleg a Nagy Duett színpadján mérik össze tehetségüket, ahol hétről hétre folyamatosan lenyűgözik a zsűrit előadásukkal.