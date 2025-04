Szexi szerepjátékot adtak elő A Nagy Duett színpadán Hegyes Berciék – galériával

– Minden szuper volt, jól éreztem magam az előző műsorban, aztán jött az értékelés – idézte fel A Nagy Duett vasárnap esti adásában az előző hét eseményeit Hegyes Berci. A szentesi versenytáncos arra utalt, hogy a zsűri csak negatív kritikát fogalmazott meg mulatós produkciójukkal kapcsolatosan és az utolsó helyen várták a nézői voksokat. Ennek köszönhetően veszélyzónások is lettek és végül a tévéképernyők előtt ülők voksai mentették meg őket attól, hogy kiessenek a versenyből.

Az erotikus töltetű előadás a zsűri és a nézők tetszését is elnyerte, Hegyes Berci és szerelme ismét A Nagy Duett legjobbjai lettek. Fotó: TV2

Hegyes Berci sós levest ígért, majd felfűtötték erotikával a stúdiót

– Majd igyekszünk kevésbé unalmasak lenni – ígérte meg mostani produkciójuk előtt Mihályfi Luca, utalva Szabó Zsófi korábbi véleményére. Ezúttal egy régi slágert, a Csavard fel a szőnyeget című dalt adták elő, melyet az énekesnő műfaji megújulásként mutatott be, amiben Berci meg tudja mutatni azt a dögöt magából, amit eddig nem.

– Olyan sós levest kap a zsűri most, amit eddig még nem láttak – mosolygott Berci, majd megkezdődött a produkciójuk, melyben egy pikáns hálószobai szerepjátékot csináltak a Fenyő-slágerből. Előadásuk után az ítészek nem is igazán tudtak beszélni az énekteljesítményről.

– Milyen éneklés? A dalt sem hallottam – mondta Kasza Tibi. A szegedi származású műsorvezető az erotikus produkció után, melyben Luca volt a takarítónő, azt mondta, így kell kinéznie egy takarításnak, ki is dobja a robotporszívót. Horváth Tamás azért értékelte a hangi képességéket is: mint mondta, volt ének és erő, jó volt a vokál és a hang is. Szabó Zsófi pedig annyit fűzött a többiek véleményéhez, hogy Berci hétről hétre egyre jobb.

Ismét a legjobbak lettek

A zsűri végül maximális 40 ponttal jutalmazta a produkciót, így a múlt heti utolsó hely után ismét a mezőny legjobbjának ítélték Hegyes Berciéket. Hogy végül nem ők kapták az adásban a legtöbb pontot, az a közös produkciónak volt köszönhető: Lékai-Kiss Ramóna- Brasch Bence párossal előadott Backstreet Boys sláger Hajós Andrásnál csak 9 pontot ért, szemben a többiek 10 pontjával, így Radics Gigiék maximális pontszámukkal a végelszámolásban eggyel több ponttal várták, hogy az eredményeket összefésüljék a nézői szavazatokkal. A közönségkedvenc fiatal szerelmespár azonban verhetetlen volt: ők kerültek végül az élre, így újabb, immár harmadik adásgyőzelmüket zsebelhették be.