Profi produkció szexi parancsnokkal: a romantikus oldalát is megmutatta Hegyes Berci

– Ugyanolyan energiával érkezünk, mint múlt héten. És szeretnénk még több oldalunkat megmutatni – így vezette fel vasárnapi A Nagy Duettes produkciójukat Mihályfi Luca. A szentesi versenytáncos, Hegyes Berci és párja az előző adásban a legjobbnak bizonyult, most is nyilvánvalóan ez volt a céljuk. Elsőként egy R-Go slágerrel érkeztek, melyet egy katonai kiképzésként adtak elő, ahol Luca volt a szexi parancsnok. Produkciójukkal pedig ismét nem okoztak csalódást a zsűrinek.

Hegyes Berci megmutatta a romantikus oldalát. Fotó: Máté Krisztián/TV2

Profi produkció szexi parancsnokkal

– Ez rendben volt hangilag. Berci, sokat fejlődtél – dicsérte a páros amatőr tagját Szabó Zsófi, majd el is kezdett elmélkedni azon, miben is amatőrök a fiatal szerelmesek, hiszen produkciójuk szerinte teljes egészében profi volt. Hajós András azt emelte ki, hogy nehéz ilyen koreográfia mellett énekelni, mégis tiszta volt minden hang.

Kasza Tibi azzal a megjegyzéssel kezdte az értékelést, hogy Lucával fel lehetne pörgetni a sorozást, Bercit pedig azért dicsérte meg, mert Szikora Robi hangját is elképesztően utánozta. – Profizmus, amit csináltok – mondta Horváth Tomi is, így nem is volt kérdés: maximális 40 pontot kaptak a zsűritől.

Mivel ezen a héten is két produkciót mutattak be a párok, nem sokkal később ismét színpadon állt Mihályfi Luca és Hegyes Berci, méghozzá Luca egyik szerelmes dalával.

Romantikus pillanatok Hegyes Berciéktől

– Szeretném megélni ezt a pillanatot, hogy a szerelmemmel énekelhetem el az ő dalát – mondta Berci és el is érzékenyült. De Luca sem bírta ki, könnyek között adott az előzetes interjút: mint mondta, amikor ez a dal született, még nem tudta, mi a szerelem. – Most a színpadon elmondhatom, mit jelent nekem Berci – fogalmazott.

A duett Liptai Claudia szerint őszinte pillanat volt, Szabó Zsófi is igazinak, szépnek és romantikusnak nevezte. Egyedül Horváth Tomi mondott negatív kritikát.

– Nehéz feladat volt Berci számára Manuel után ezt elénekelni, az érzelmek túlcsordulása pedig elvitte a hangot – mondta. Ő volt az egyetlen, aki nem adta meg a maximális 10 pontot a produkcióra, annak ellenére, hogy Kasza Tibi egyből reklamálni kezdett. Mint felhívta a figyelmet, Aurelio-val vannak egy mezőnyben, márpedig az énekelni kicsit sem tudó médiaceleb produkciója maximális pontot ért a zsűrinél.