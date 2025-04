A sorozat tarol a tévében, a könyv pedig a polcokon

Hiánycikk Szegeden Bán Mór Hunyadi regénysorozata. Több könyvesboltban is jártunk, sehol sem találtuk a regénysorozat első részét. Ám az összes többi részből még rengeteg van a polcokon.

A Bán Mór által írt Hunyadi regénysorozat első kötete hiánycikk Szegeden, sokan kíváncsiak a történetre. Fotó: Bús Csaba

Hunyadi regénysorozat hiánycikk

Márciusban robbant be a magyar nézők képernyőjére, minden idők talán legnépszerűbb történelmi valóságokon alapuló sorozata, a Hunyadi. Azóta mindenki a film alapját képező regénysorozatot szeretné elolvasni, a regény első kötetét hihetetlen gyorsasággal viszik, sőt már fel is emelték az árát. A könyvek eddig nagyjából 3 ezer forintba kerültek, de most már simán elkérnek 5 és 6 ezer forintot is attól, akinek szerencséje van, és még időben le tud csapni rájuk.

Két szegedi könyvesboltban is jártunk, de sajnálatos módon mindkettő kifogyott a Hunyadi-készletekből. Egyelőre csak az első kötet a hiánycikk, de lassan a többit is ez a sors fenyegeti. Az eladók már tudták mit keresünk, és egyértelműen rávágták, hogy Hunyadi regénysorozat első kötete jelenleg biztosan nem kapható náluk. A webáruházakban is hasonló a helyzet, sőt ott az árak is kissé magasabbak. Megnéztük a használt könyvek piacát, hátha ott sikerrel járunk. Sem Facebook Marketplac-en, sem antikváriumban, sem a Vinteden nem kapható a könyv. Érdekes, de még a helyi könyvtár sem készült fel Hunyadi őrületre. Az ő adatbázisukat nézegetve sem találtuk meg a keresett könyvet.

A TV2-n március 8-án debütált és hétről hétre tarol a 10 részes, grandiózus Hunyadi-sorozat, amelynek a március végéig sugárzott 7 részét (a Super TV2-n sugárzott rendezőiváltozattal együtt) epizódonként átlagosan egymillióan látták (négyévesnél idősebb, teljes lakosság, TV2-epizódpremierek: átlagosan 872 ezer néző, SuperTV2 rendezői változat: átlagosan 125 ezer néző), és mostanáig minden héten megnyerte a nézettségi versenyt.