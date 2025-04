Nemcsak itthon hódít, külföldön is tarol a Hunyadi-sorozat

Véget ért minden idők legnagyobb magyar sorozata, a Hunyadi-sorozat. Hamarosan külföldön is debütál.

A Hunyadi-sorozat most már nem csak itthon, de külföldön is tarol majd. Fotó: Karnok Csaba

Hunyadi-sorozat már Ausztriában is

Újabb nemzetközi siker küszöbén áll a magyar filmsorozatgyártás. Magyarország után Ausztriát is meghódítja a Hunyadi-sorozat. Húsvéthétfőn debütál a szomszédos országban az a történelmi széria, amelyet az ottani sajtó már most az "európai Trónok harcának" nevez. Az ORF, az osztrák közmédia csatornája sugározza majd a 10 epizódos magyar sorozatot. Az ORF főigazgatója szerint, ritkán látni Európában ilyen volumenű sorozatot. Az ORF ajánlója szerint a Hunyadi egy „vizuálisan erőteljes, megragadó tízrészes történelmi sorozat Hunyadi János magyar tábornokról”, aki a középkori Európa egyik legmeghatározóbb hadvezére volt. A látványvilág, a történelmi hűség és a monumentális csatajelenetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorozat méltán kerüljön be a nemzetközi filmipar legjobbjai közé. Több ausztriai médium is úgy ír róla, mint minden idők legnagyobb európai szuperprodukciója, ami méltán állítható párhuzamba a Trónok harcával. A magyar sorozat immáron nemcsak itthon, de külföldön is komoly figyelmet és elismerést kap.

A bemutatkozás látványos lesz, úgyis a csatorna holnap rögtön két részt is levetít, ezt követően pedig hetente két epizód kerül képernyőre, ugyanúgy, ahogyan azt a magyar közönség is megszokhatta.