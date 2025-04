Hazatér a szegedi DJ, és sztárokkal tölti meg a Belvárosi mozit

A Retro Rádió egyik legsikeresebb műsora a Sztársáv. Az egymilliós hallgatottsággal rendelkező zenés beszélgetést 35 éve készíti Várkonyi Attila: amelyik rádiónál dolgozott, ott volt mindig hallható a különleges adás. A műsorvezetőt azonban a szegediek nem csupán hangjáról ismerhetik. DJ Dominique-ként talán többeknek ugrik be, kiről van szó, hiszen lemezlovasként is évtizedek óta sikeres és hatalmas bulik kötődnek a nevéhez. Az pedig, hogy városunkban gyakran megfordul, nem véletlen: ő maga is innen származik, 18 éves koráig itt élt.

Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique családja a mai napig Szegeden él, ezért gyakran van a városban. Fotó: Gémes Sándor

Várkonyi Attila: „Szeged fontos város számomra”

– A Ságvári gimnáziumban érettségiztem, itt lettem fiúból fiatal férfi. Éppen ezért nagyon fontos ez a város nekem. A családom még most is Szegeden él, szüleimhez és testvéremhez gyakran haza is járok – mesélte lapunknak a rádiós műsorvezető, akivel most is egy családi ebéd után ültünk le beszélgetni. Megjegyezte: nemcsak szerettei miatt kedveli Szegedet. – Valahogy az itteni emberek nyitottabbak, mediterránabb stílusúak, mint az ország más pontjain élők. Olyan pozitív hozzáállást tapasztalok mindig ebben a városban, ami aztán hosszú időre feltölt. Amikor itt vagyok, mindig azt érzem, hogy itt kellene megint élnem – fogalmazott.

Nem véletlen tehát, hogy amikor felmerült, hogy sikeres rádióműsorából exkluzív színházi előadást készítenek, annak első állomásaként Szegedet jelölte meg. Szerette volna, ha szülővárosában debütál ez a produkció.

Az egyik legsikeresebb magyar film szereplőt hozza a városba

– A Hogyan tudnék élni nélküled című film az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb magyar alkotása lett. Ezen az estén a szereplőkkel beszélgetek majd ugyanúgy, ahogyan a rádióműsorom vendégeivel is teszem. És ahogyan a Sztársávban, itt is az ismert arcok mögött lévő embert igyekszem majd megmutatni – beszélt a Belvárosi moziban június 3-án látható, Egy hullámhosszon című estről Várkonyi Attila. Három vendége lesz majd a Demjén–slágereket feldolgozó film szereplői közül: a jelenleg a Hunyadi című sorozatban látható közönségkedvenc Törőcsik Franciska, a Szegedi Szabadtéri Játékok idei sikerprodukciója, A 3 testőr főszereplője, Ember Márk, illetve a Dancing with the Stars című TV2-s produkciót a kezdetek óta erősítő versenytáncos, Baranya Dávid. Ők mindannyian produkciókkal is készülnek majd, lesz tehát tánc és ének is az est során.