Elmarad az Ember Márkkal hirdetett szegedi rendezvény, a jegyvásárlók kiborultak

Hosszas egyeztetés után eldőlt: a szervezők lemondják a június 3-ra tervezett Egy hullámhosszon című eseményt. Mint arról korábban beszámoltunk, a szegedi DJ, a Retro Rádió műsorvezetője, Várkonyi Attila egy különleges programmal érkezett volna szülővárosába. A Hogyan tudnék élni nélküled című film sztárjaival szeretett volna beszélgetős estet adni, melyre a Demjén–slágereket feldolgozó film szereplői közül a Szegedi Szabadtéri Játékok idei sikerprodukciója, A 3 testőr főszereplőjét, Ember Márkot, a Hunyadi című sorozat közönségkedvencét, Törőcsik Franciskát, illetve a Dancing with the Stars című TV2-s produkciót a kezdetek óta erősítő versenytáncost, Baranya Dávidot hívták meg a szegedi estre.

Ember Márk nem tud eljönni a szegedi eseményre. Fotó: Czinege Melinda

Csakhogy április végén kiderült, hogy Ember Márk a Szegedre meghirdetett est napján a fővárosban játszik dupla előadást. A jegyvásárlók kiborultak és magyarázatot követeltek a szervezőktől. Akkor lapunknak Farkas Csilla, a szegedi Egy hullámhosszon című est menedzsere elmondta, a szegedi DJ-estjével kapcsolatban már februárban megvolt a megállapodás. Ennek ellenére igyekeznek új időpontot találni, mert az estnek Ember Márk a kulcsfigurája, azt nem szeretnék nélküle megrendezni. Most azonban kiderült: az estet lemondják.

– Nem sikerült olyan új időpontot találnunk, amely minden résztvevő számára megfelelő lett volna. Nagyon sajnáljuk a kellemetlenséget – nem szerettünk volna csalódást okozni a közönségünknek. Ezért szeretnénk egy különleges lehetőséget felajánlani minden szegedi jegyvásárlónknak: az eredeti jegy visszaváltható, vagy beváltható egy felső kategóriás jegyre a június 5-én 19 órakor, Budapesten a RaMArT Színpadán megrendezésre kerülő Sztársáv eseményre. A program különlegessége, hogy a Szegedre meghirdetett szereplők mellett Udvaros Dorottya is személyesen jelen lesz ezen az exkluzív estén – közölte lapunkkal Farkas Csilla. Hozzátette: kárpótlásként szeretnének egy kis vendéglátással is kedveskedni a pórul járt szegedieknek az előadás előtt.

A jegyek beváltásával és az esemény részleteivel kapcsolatban hamarosan értesítik az érintetteket. Addig is, kérdés esetén a [email protected] e-mail címre lehet írni.