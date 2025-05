Hegyes Berci végre kilépett a kedves fiú szerepből és ezzel mindent vitt

Véghajrájához érkezett A Nagy Duett: vasárnap már a döntőbe jutás volt a tét a legjobb négy páros számára. Mindenki kétszer lépett színpadra, ráadásul Brasch Bence aznap még színházban is játszott, így ő csak a műsor második felében csatlakozott, amikor a többi páros már mindkét produkcióját előadta. A dobogós helyekért küzdött a szentesi versenytáncos, Hegyes Berci és szerelme, Mihályfi Luca is.

Adásgyőztesként jutott be A Nagy Duett döntőjébe Hegyes Berci és Mihályfi Luca. Fotó: Máté Krisztián

A műsor szerelmespárja szinte minden héten adásgyőztesként zárta a vasárnap estéket, múlt héten azonban legyőzték őket Aurelio-ék. – Már csak egy lépés választ el bennünket, hogy bejussunk a fináléba. Ez feldob – mondta Berci.

Profi hangutánzás

Első produkcióként Tom Jones Sexbomb című dalát adták elő. – A kihívások fontosak ebben a műsorban, mert minél színesebbek vagyunk, annál jobb – magyarázta választását Mihályfi Luca. És úgy tűnik, jól döntött, mert a zsűri el volt ragadtatva előadásuktól.

– Itt már volt hangutánzás is, öblösen énekeltél – dicsérte meg Hegyes Bercit Horváth Tomi. Lucát pedig Amy Winehouse-hoz hasonlította. A hangutánzást emelte ki Hajós András is pozitívumként.

– Eszméletlen jól énekeltél Berci, profi volt – tette hozzá Kasza Tibi, Szabó Zsófi szerint pedig a páros hétről hétre fejlődik és egyre több oldalukat mutatják meg. Bár a 40 pontot ezúttal nem kapták meg, a 39-cel is első helyen végeztek az első forduló végére.

Egyenes ágon jutott be Hegyes Berci és Mihályfi Luca A Nagy Duett döntőjébe

Második számukban egy horrorbulit idéztek meg egy Maneskin számmal. – Vártam, hogy végre szétszedhessem a parkettet. Ezúttal metálos, karcos hangon fogok énekelni – árulta el elöljáróban a versenytáncos, aki szerint a műsor számára nagy lehetőség is: kitörhet a kedves Berci fazonból. Produkciójukat Kasza Tibi állva tapsolta meg, mert mint mondta, iszonyatosan jó volt. – Berci, te világsztárokra hajazol, mert ez elképesztően nehéz műfaj – tette hozzá.

– Ha ezt a műsort valahol be kell mutatni, bárhol a világon ezzel a produkcióval lehetne reklámozni – mondta Hajós András, aki azt is megjegyezte: Berci lassan a mesterek szintjén énekel. Ezt Horváth Tomi gyorsan helyre tette azzal, hogy megjegyezte: az a cappella részben voltak hibák. – Ezért nem éreztem világszínvonalúnak, de elképesztően erős páros vagytok – mondta. Szabó Zsófi mindehhez már csak annyit tett hozzá: irigylésre méltó az önbizalmuk és hogy milyen felszabadultak a színpadon. A produkciótól végül ismét Horváth Tomi vett el egy pontot, így újra 39 ponttal zártak. Ez azonban nem jelentett akadályt a szerelmes párnak: ismét adásgyőztesként végeztek, így nekik már nem is kellett megvárniuk a show végét: elsőként jutottak be a jövő heti döntőbe. Nem sokkal később kiderült: ellenfelük az Aurelio-Nótár Mary, illetve a Lékai-Kiss Ramóna-Brasch Bence párosok lesznek.