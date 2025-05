Külföldi kasszasikereket előz meg a Hunyadi sorozat

A Hunyadi pillanatok alatt letarolt minden eddig vezető tartalmat a platformon, alig néhány nap alatt már bekerült a top-10-es listába, ezzel a legnézettebb sorozatok egyikévé vált hazánkban. Május első reggelére már a második helyen áll a 10 legnézettebb filmes tartalmak között. Ezzel megelőzte a népszerű svéd szériát, az Üvegkupolát, a Fekete tükör című sorozat 7. évadát, de Kamaszok című sorozatot is maga mögött hagyta.

A Hunyadi nemcsak itthon, de külföldön is komoly figyelmet és elismerést kap. Fotó: Beta Film

A magyar történelmi sorozat záróepizódját április 16-án országosan vetítették a magyar mozikban. Szerda este kígyózó sor állt a szegedi Cinema City előtt. Háromszázan voltak kíváncsiak a Hunyadi című sorozat záróepizódjára: szélesvásznon nézhették meg a tévés premier előtt három nappal a nándorfehérvári csatát. Nem volt még vetítés, melyet ekkora érdeklődés kísért volna.

A magyar nézők után a külföldieket is meghódítja a Hunyadi

A sorozat nem csak a magyar nézőközönséget nyűgözte le, de már Ausztriát is meghódította. A szomszédos országban Húsvéthétfőn debütált az a történelmi széria, amelyet az ottani sajtó már akkor az „európai Trónok harcának” nevezett. Az ORF, az osztrák közmédia csatornája sugározza a 10 epizódos magyar sorozatot. Az ORF főigazgatója szerint, ritkán látni Európában ilyen volumenű sorozatot. Az ORF ajánlója szerint a Hunyadi egy „vizuálisan erőteljes, megragadó tízrészes történelmi sorozat Hunyadi János magyar tábornokról”, aki a középkori Európa egyik legmeghatározóbb hadvezére volt. A látványvilág, a történelmi hűség és a monumentális csatajelenetek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorozat méltán kerüljön be a nemzetközi filmipar legjobbjai közé. Több ausztriai médium is úgy ír róla, mint minden idők legnagyobb európai szuperprodukciója, ami méltán állítható párhuzamba a Trónok harcával.