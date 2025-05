Hiába a Ferrari és a luxus, Jákob Zoli szívében még van egy üres hely

Jákob Zoli, aki nemrég Szegeden személyesen nyitotta meg legújabb boltját, a Luxoyát, továbbra sem zárkózik el a szerelemtől. Az üzletember kiemelte továbbra is vágyik a szeretetre és egy nyugodt, egészséges kapcsolatra. A tűzpiros Ferrarijairól is ismert férfinak már három házassága is volt, ezért kiemelte, hogy a hosszú párkapcsolataiból sokat tanult és ezeket kamatoztatni is tudja a jövőbeli kapcsolatában is.

Jákob Zoli még nem találta meg az igazit, de továbbra sem zárkózik el a szerelemtől. Fotó: Mediaworks

Sőt, éppen a korábban jól működő kapcsolataim, házasságaim emelték meg a mércét és ez nem könnyíti meg a dolgomat. Három intelligens és szép feleségem volt. Mondom ezt annak ellenére, hogy bizonyos dolgokban, az idő múlásával már nem passzoltunk és válás lett a végük.

Jákob Zoltán, a TV2 „A Nagy Ő” című műsorának főszereplője, ismét a figyelem középpontjába került, miután a Borsnak adott interjújában őszintén beszélt jelenlegi érzelmi állapotáról.

Vágyik a szerelemre Jákob Zoli

A milliárdos üzletember elárulta, hogy bár a műsorban kialakult kapcsolata nem bizonyult tartósnak, a szerelem iránti vágya továbbra is él benne. Továbbra is keresi a nagy őt, és utazásai sem tántoríthatják el attól, hpgy rátaláljon a szerelem.

Ott van bennem a tüske

– vallotta be Jákob, utalva arra, hogy a korábbi csalódás ellenére sem zárkózik el egy új kapcsolat lehetőségétől. Hangsúlyozta, hogy nem sürgeti a dolgokat, de nyitott arra, hogy újra megtalálja a boldogságot.

Az üzletember elmondta, hogy a műsor utáni időszakban sokan próbálták megközelíteni, de ő óvatosan kezeli ezeket a helyzeteket.

A nők úgy érzik, hogy nyitott könyv vagyok számukra

– jegyezte meg, hozzátéve, hogy a nyilvánosság előtti szereplés megváltoztatta a róla alkotott képet. Jákob Zoltán jelenleg a munkájára koncentrál, de nem zárja ki, hogy a jövőben újra rátalál a szerelem.

Nem keresem görcsösen, de ha jön, akkor jön

– fogalmazott.