Vajköpülőt adott el a kincsvadászoknak, cicamentésre költik a pénzt

Új évaddal jelentkezett a TV2 egyik legsikeresebb műsora, a Kincsvadászok. A hét eleje óta látható legfrissebb részekben egy szegedi származású nő is feltűnt. Makkos Tímea, aki ma már Kiskunmajsán él, otthonosan mozgott a stúdióban, hiszen korábban már járt itt: akkor egy működésképtelen órát vitt a kereskedők elé. Azt nem tudta eladni, ezúttal azonban jobb tárggyal érkezett.

A szegedi származású, ma már Kiskunmajsán élő Tímea és párja, Attila egy muzeális vajköpülőt értékesítettek a Kincsvadászok műsorában. Fotó: DM

– Annyiszor jövök, amíg sok pénzzel nem megyek el - jelentette ki mosolyogva.

Lottósorsoló gépnek is jó lett volna

– Ez egy őskövületi lottósorsoló gép – állapította meg humorosan Till Attila, amikor meglátta, mit hozott Tímea és párja, Vincze Attila. Szerencsére nem ő a szakértő ebben a műsorban, Megyesi Balázs pedig egyből megállapította, hogy egy 19 századi, tölgyfából készült, angolszász típusú vajköpülőről van szó.

– Egy kapualjban láttam meg Kiskunmajsán – mesélte Attila, hogyan került hozzájuk. Ők természetesen nem funkciójának megfelelően használták: krumplit tartottak benne. Mostanra azonban útban lett, ezért vitték el a műsorba. Ötvenezer forintot szerettek volna kapni érte, és ennyire becsülte értékét Balázs is, így jó esélyekkel vágtak neki a kereskedőkkel az alkudozásnak.

A Kincsvadászok egyből felismerték Tímeát, meg is kérdezték, mi lett az órával, amit nem vettek meg tőle.

– Bár továbbra sem jár, felakasztottuk a falra és így mindig eszünkbe juttok - árulta el a nő.

Licitharc bontakozott ki a kincsvadászok között muzeális tárgyért

Amikor leleplezték a tárgyat, Fertőszögi Péternek is egyből a lottósorsolás jutott eszébe. Mint mondta, más hasznosítást nem is tudna elképzelni, úgyhogy nem is licitált rá. Mielőtt más is kiszállt volna, Tímea elárulta: ha senkinek nem kell, virágtartónak fogja használni a muzeális vajköpülőt. – Azért hoztuk, hogy megmentsétek tőlem – nevetett.

Végül egészen komoly licitharc bontakozott ki, melynek köszönhetően 65 ezer forint lett a legmagasabb ajánlat. Ezt Nagyházi Lőrinc tette, így neki adták el a vajköpülőt. A fiatal kereskedő azt mondta, a kíváncsiság hajtotta, hogy mit lehet egy ilyen darabbal kezdeni a piacon. – Aukcióra teszem, ha pedig nem kel el, a gazdaságunkban lesz majd egy dísztárgy – árulta el, mit kezd majd ezzel a különleges tárggyal.