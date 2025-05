Fekete fenevad dübörgött végig Szeged rakpartján – videóval

Újabb méregdrága olasz sportautó gurult be Szegedre, méghozzá nem is akárhogy! Egy fekete színű Lamborghini Aventador tűnt fel a rakparton, és nem kellett sok idő, hogy a járókelők és a TikTok népe is kiszúrja a luxuscsodát. –

Egy igazi szörnyeteg a Lamborghini Aventador. Illusztráció: Pexels

A carspotting_szeged oldal videója villámgyorsan terjed, és nem is csoda – az olasz sportautó minden porcikájából árad az erő. A V12-es motor hörög, a felnik csillognak, a járókelők pedig csak kapkodják a fejüket.

Nem az egyetlen Lamborghini Szeged utcáin

Néhány hónappal ezelőtt a közösségi oldalalon egy zöld Lamborghini keltette fel a helyiek figyelmét. Néhány nappal később megtaláltuk a tulajdonosát, aki szívesen beszélt autóiról. Így, többes számban, mert két sportverda is áll a garázsában.