Európa főboszorkánya szerint őrületes változást hoz május

Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint most indul be igazán a sors keze: egyesek fájdalmas búcsúk elé nézhetnek, mások viszont épp most találják meg azt, akire mindig is vártak. A szerelem sok mindenkit meg fog lepni mostanában.

Szerelem és változás egyszerre érkezik májusban a bolygóhatások miatt. Fotó: Shutterstock

A szerelmi életünket feszültség járja át – sok kapcsolatban ez már érezhető – tájékoztatta a Ripostot Európa főboszorkánya. A bolygók most olyan döntéseket siettetnek, amelyeket sokan halogattak: lezárások, elengedések jönnek, és ezzel együtt felszabadulás is. Erika szerint nem kell megijedni a veszteségtől: ami most eltűnik az életünkből, helyére valami sokkal jobb léphet.

Szerelem és változás májusban

A kapcsolati megtisztulás után minden csillagjegy előtt megnyílik egy új út – de a változást csak az tudja megélni, aki mer továbblépni. Íme, mit üzennek az égiek a jegyeknek:

Bika

Végre béke és egyensúly költözik az életébe – de ehhez el kell engednie azt, ami már nem szolgálja őt.

Ikrek

Az előző időszak viharai után végre felragyog a szerelem. Egy tartós kapcsolat van a láthatáron.

Rák

Komoly kapcsolat jöhet, de a döntésnél ne a látszat, hanem a belső értékek vezéreljék.

Oroszlán

Karrier és magánélet is felfelé ível – most találkozhat azzal, aki mellett valóban önmaga lehet.

Szűz

Egy nehéz döntés áll előtte, de ha meghozza, minden téren pozitív fordulat jön.

Mérleg

Most végre kibontakozhat – a vonzereje tetőfokon, és sorsszerű találkozás is érkezik.

Skorpió

Újrakezdés minden fronton. Aki most bízik magában, megkapja az élettől, amit eddig hiányolt.

Nyilas

Ha rálépett egy új útra, ne nézzen vissza. A boldogság már a láthatáron van.

Bak

A türelme meghozza a gyümölcsét. Végre beteljesülhet egy régi vágya.

Vízöntő

Ha sikerül háttérbe szorítani a munkát, most jöhet az igazi emberi kapcsolódás.

Halak

Most nem a harc, hanem a sodródás hozhat megoldást. Pihenjen – a szerelem akkor jön, amikor nem keresik.

Kos

Szerelem, boldogság, támogatás – májusban mintha az Univerzum külön ajándékcsomagot készített volna önnek.