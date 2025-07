Nagy érzelmi fordulat vár rád júliusban, ha ebben a csillagjegyben születtél

Idén nyáron nemcsak a levegő fog izzani, hanem a szerelmi élet is felpörög. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a jövő a kártyalapokban meg van írva, és most három csillagjegynek is kedvezhetnek a csillagok állása.

A július szerelmet hozhat a csillagjegyeknek. Illusztráció: Shuttersctok

A főboszorkány szerint az idei év a Vénusz éve, ami pozitív hatással van az emberekre. Az Oroszlánok, a Vízöntők és az Ikrek számára nagy lehetőségek nyílnak meg, főként szerelmi téren. A Vénusz az erotika bolygója, ami erős hatással van az emberekre, és ez a pozitív energia július második felében csúcsosodik ki.

Három csillagjegyre most rátalál a boldogság

Akár párkapcsolatban élsz, vagy egyedülálló vagy, most az életed a feje tetejére fog állni a Vénusznak köszönhetően. Izgalmas változások várhatóak a következő néhány hétben. Az égiek most a Vízöntőket, az Oroszlánokat, és az Ikreket fogják a tenyerükön hordozni. Az ő életük most 180 fokos fordulatot vesz. Sikeresek lesznek a munkájukban is, és megismerik azt az embert, akivel tombolni fog a szerelem, és hosszú távon összeköthetik az életüket

– mondja sejtelmesen a főboszorkány a Borsnak.

Csillagjegyek, akikre lecsap a szenvedély

Szegedi Erika úgy látja, hogy az Oroszlánok számára ez az év meghatározó lehet, a sors a tenyerén hordozza őket. A Vízöntőknek pedig a szerelem a legváratlanabb helyzetben érkezik majd a következő néhány hétben.

Az Ikrek számára nagy változás veszi kezdetét. Szegedi Erika azt tanácsolja, hogy akik ebben a csillagjegyben születtek, legyenek bátrak és merjenek változtatni és hátrahagyni a mérgező kapcsolatokat.