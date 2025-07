Csobot Adél biciklire pattant, így lazít Szegeden a 3 testőr sztárja

A Szegedi Szabadtéri Játékoknak köszönhetően nyaranta nem nehéz összefutni magyar színészsztárokkal a belvárosban, hiszen a próbák és előadások közti pihenőidőben gyakran terveznek szabadtéri programokat a környéken. Az elmúlt időszakban posztolt már Stohl András, Janza Kata és Gubik Petra is a városból közösségi oldalára privát képeket. A következő napokban viszont nagyon megugrik majd az egy négyzetméterre jutó ismert emberek száma, megérkeztek ugyanis az idei szuperprodukció, A 3 testőr szereplői. A produkcióban ráadásul főleg a fiatalok által kedvelt hírességek szerepelnek, így az érdeklődés talán még nagyobb lesz, mint eddig.

Adél már biciklivel járja Szegedet, a Belvárosi hídról posztolt egy naplementés fotót. Fotó: Csobot Adél Instagram

Akik szerdán a belvárosban jártak, akár egy nagyon komoly és sok like-ot hozó csoportképet is készíthettek volna, a fiatal színészek ugyanis együtt iszogattak az egyik Oroszlán utcai vendéglátóhelyen. Egy asztalnál ült Feke Pál, Brasch Bence és Csobot Adél is a produkció több más színészével, a húzó nevek közül egyedül Ember Márk hiányzott. A képet egyébként Csobot Adél posztolta, akinek Instagram sztorijából az is kiderül, hogy kerékpárral közlekedik a városban. A Belvárosi hídról lőtt is egy szép naplementés képet bérelt kétkerekűjéről, illetve egy másikat is saját magáról.