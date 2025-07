Ördög Nóra trónja megingott, új női éllovas vezeti a Forbes listáját

Csütörtökön jelenik meg a Forbes legértékesebb magyar celebeket rangsoroló kiadványa. A magazin immár tizenkettedik alkalommal készítette el a listát, amely olyan hírességek (műsorvezetők, tévés személyiségek, zenészek, akár üzleti szereplők) piaci értékét vizsgálja, akik teljesítményükből, ismertségükből, hírnevükből valódi márkát kovácsoltak a hazai szórakoztatóiparban. A rangsorban olyanok szerepelnek, akik online jelenlétüket is profin kezelik, és a márkák számára is komoly pénzteremtő képességgel bírnak. Hagyományosan három Csongrád-Csanád vármegyei kötődésű celeb szokott szerepelni ezen a listán, ők idén is felkerültek rá.

A legértékesebb magyar celebek között több vármegyei kötődésű ismert ember is van. Fotó: Nánási Pál

Ördög Nóra már nem a legértékesebb női celeb

A listán Ördög Nórának évek óta bérelt helye van az élmezőnyben, a TOP 6-ból azonban, ahol eddig mindig helyet kapott, idén először kicsúszott és elvesztette a legértékesebb női celeb címet is. Míg 2022-ben és 2023-ban még a lista 4. helyén szerepelt, tavaly 5. volt, idén pedig be kell érnie a 7. hellyel, közvetlen Rúzsa Magdi után, aki így a hölgyek között átvette a vezető posztot. A mórahalmi műsorvezető pontszámait – ahogyan tavaly is – az online jelenlét kategória rontotta le jelentősen. A lap valószínűleg így "bünteti" rengeteg reklámposztját, melyekkel egyébként saját cégbirodalmát, a szépségipari termékeket forgalmazó cégeit, illetve vendéglátóhelyeiket, valamint férjével közös brandjüket, a Nánásiékat hirdeti.

Kasza Tibi épphogy csak felfért a magyar celeb listára

A lap a 30 legértékesebb celebet rangsorolta, ebben még egy szegedi kapott helyet. Kasza Tibi is sokat rontott azonban eddigi helyezésein: az egykori énekes, aki ma már műsorvezetőként tevékenykedik, 2022-ben még az 5. legértékesebb híresség volt, egy évvel később azonban már csak a 16. helyen állt, tavaly pedig még hátrébb csúszott, a 18. helyre. Idén már alig fért fel a listára: a 29. helyet szerezte meg. Egy év alatt 11 helyet zuhant tehát, pedig a Nagy Duett zsűritagjaként hétvégi főműsoridős tévéshowban láthattuk és a Szerencserkerék miatt is napi szinten képernyőn van. A sztársajtóban azonban egyre kevesebbet lehet olvasni róla, így láthatóságára nagyon kevés pontot kapott.