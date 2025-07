Ördög Nóra elszomorodott, mert pánikszerű gyorsasággal hagyta faképnél a világsztár

Ördög Nóra Facebook oldalán osztotta meg, hogy milyen élményekben volt része Justin Timberlake Bécsben megrendezett koncertjén.

Ördög Nóra megénzte Justin Timberlaket. Fotó: Ördög Nóra Facebook

Az eseményre Liptai Claudia is elkísérte, akinek születésnapját ünnepelték a koncert keretében. Ördög Nóra élménybeszámolójából az is kiderül, hogy a koncertet kiváló hangulat övezte. Viszont a műsorvezető kifogásolta, hogy Timberlake túl gyorsan hagyta ott a színpadot. Justin Timberlake több mint öt éve nem lépett fel Bécsben az Ernst Happel Stadium-ban megrendezett koncertjén az új “Everything I Thought It Was” albumjából adott elő slágereket a legsikeresebb zenéi mellett.