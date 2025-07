Július második felében ezeknek a csillagjegyeknek hoz szerelmet a Vénusz

Akár párkapcsolatban élsz, vagy egyedülálló vagy, most az életed a feje tetejére fog állni a Vénusznak köszönhetően. Izgalmas változások várhatóak a következő néhány hétben. Az égiek most a Vízöntőket, az Oroszlánokat, és az Ikreket fogják a tenyerükön hordozni. Az ő életük most 180 fokos fordulatot vesz. Sikeresek lesznek a munkájukban is, és megismerik azt az embert, akivel tombolni fog a szerelem, és hosszú távon összeköthetik az életüket.