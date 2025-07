Sztárözön a Szegedi Szabadtérin: Ember Márk, Brasch Bence, Feke Pál is megérkezett – galériával, videóval

A Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadán a következő bemutató A 3 testőr musical lesz jövő hét pénteken. A világhírű Dumas-regény története Szente Vajk rendezésében öt estén elevenedik meg. A három plusz egy testőrt a Hogyan tudnék élni nélküled? című film két sztárja, Ember Márk (D'Artagnan) és Brasch Bence (Portos), valamint Koltai-Nagy Balázs (Athos) és Veréb Tamás (Aramis) alakítja. Feke Pál az árménykodó Richelieu bíboros szerepét ölti majd magára, a ravasz Miladyt pedig a Dóm téren debütáló Varga-Járó Sára alakítja. Az X-Faktorból indult Csobot Adél Anna királynét játssza az előadásban, Lajos királyt pedig Dino Benjamin, aki a Hunyadi-sorozat leggonoszabb karakterét, a havasalföldi fejedelem fiát, Vladot alakítva tett szert országos népszerűségre.

Ember Márk nagy lelkesedéssel tért vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok nagyszínpadára, ahol a jövő héten már D'Artagnan szerepében mesél hűségről, bátorságról és bajtársiasságról. Fotó: Karnok Csaba

A 3 testőr: gigantikus kard, óriási LED-falak és sztárparádé

A sztárokat Barnák László, a Szegedi Szabadtéri Játékok főigazgatója köszöntötte a látványos díszletelemek között. A színpadot már átszúrja a gigantikus kard, amely különböző funkciókat tölt majd be a változatos helyszínek életre keltésekor. A fizikai díszletelemeket ráadásul hatalmas LED-falak is kiegészítik.

A 3 testőr szereplő- és közreműködő gárdája hatalmas, egy részük az Erkel Színházból jött, de érkeztek a Vígszínházból, az Örkény Színházból is, és a szegedi színészek és statiszták is szerepelnek a produkcióban. Az előadások élőzenekari kísérettel valósulnak majd meg: a Szegedi Szimfonikus Zenekar vendégművészekkel kiegészülve muzsikál.

– A fiatalos, lendületes mű a barátságról, összetartásról, bajtársiasságról szól. Szerzője egy holland testvérpár, Rob és Ferdi Bolland, akik az elektronikus zene, a pop, a rock műajában is alkottak, ez érződik a produkció zenei anyagán is, ami nagyon változatos, színes – mondta Barnák László. Arra is kitért, hogy noha 2006-ban volt hazai bemutatója A 3 testőrnek, de az egészen más szövegkönyvvel készült. Szente Vajk Galambos Attilával újrafordította a szövegkönyvet és a dalokat is, így a jövő heti előadás premiernek tekinthető.