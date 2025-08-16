1 órája
Hőség ide vagy oda, egy teljes utcát elleptek A 3 testőr rajongói Szegeden – galériával, videóval
Egy teljes utca hosszában hömpölygött a sor szombat délután, ennyien voltak kíváncsiak az Erkel Színház sztárjaira Szegeden. A 3 testőr szereplői másfél órán keresztül dedikáltak és fotózkodtak.
Csak a legelszántabb rajongók jönnek majd el ebben a hatalmas hőségben – gondoltuk, amikor elindultunk a REÖK Cukrászdába meghirdetett A 3 testőr dedikálásra szombat délután. Árnyékban ekkor 35 fokot mértünk, a belvárosban, ahol a díszburkolat ontja a forróságot, nyilván megvolt a 40 is.
Az Erkel Színház sztárjait kedvelő szegedieket azonban ez sem tartotta vissza:
a Magyar Ede tértől majdnem a Kárász utcáig ért a sor a közönségtalálkozó kezdetének időpontjában.
Ami egyébként nem is volt teljesen egyértelmű, mert voltak médiumok, ahol rosszul jelent meg a kezdési időpont, így sokan már egy órával korábban jöttek. Így azonban legalább a sor elején állhattak.
Egy órát állt sorba szinte minden rajongó
Megéri ennyit várni rájuk
– mosolygott Ézsiás Napsugár, aki ekkor már több mint egy órája álldogált. Mint mondta, az a célja, hogy mindenkitől kapjon aláírást, de Ember Márktól és Csobot Adéltól mindenképpen.
Tegnap láttuk az előadást. Mivel hallottuk, hogy ma lehet találkozni a szereplőkkel, itt maradtunk
– mesélte Verseczki Eszter, aki barátnőivel Budapestről érkezett. Mint mondta, nagyon tetszett nekik a musical, most pedig remélik, hogy közös fotókat is tudnak készíteni kedvenc szereplőikkel.
Meglepő módon egyébként nem csak a sor elején álló voltak ilyen lelkesek: akik a kezdési időpontra jöttek, azok sem ijedtek meg a hatalmas tömegtől.
Szerintem egy óra alatt sorra kerülünk
– tippelte Papp Kata a sor végén állva, akiben ugyan átfutott egy pillanatra, hogy nem várja ki, végül azonban mégsem ment haza.
Szeretnék aláírást és képet, és jó lenne pár szót beszélni is velük
– mondta a fiatal lány. Arra a kérdésre, kikkel, mosolyogva annyit mondott: természetesen elsősorban Márkkal.
A 3 testőr minden sztárja eljött a közönségtalálkozóraFotók: Török János
Délután fél 5-kor ki is jöttek a cukrászdából a musical szereplői és leültek a kordonokkal elkerített asztalukhoz. Ott volt mindenki: Brasch Bence, Feke Pál, Ember Márk, Veréb Tamás, Csobot Adél, Szegezdi Róbert, Koltai-Nagy Balázs, Nagy Sándor, Varga-Járó Sára, Fehér Tibor, Borsi-Balogh Máté, Kovács Gyopár és a rendező, Szente Vajk is. Négyesével ültek egy asztalhoz, de volt, aki már nem fért el az árnyékban.
Mi kaptuk a legjobb helyet
– csapott egymás tenyerébe nevetve Brasch Bence és Fehér Tibor, miután helyet foglaltak a tűző napon. Ember Márk pedig egyből sürgette is a többieket: kezdjék el, mert nagyon meleg van, ne legyen rosszul senki a sorban.
Mindenki kapott aláírást és fotózkodni is lehetett minden színésszel
A színészek derekasan állták a rohamot: másfél órán keresztül dedikáltak. Mindenkivel, aki szerette volna, közös képet is készítettek és volt lehetőség pár mondatot beszélni is velük. Leginkább egyébként azt osztotta meg minden rajongó a szereplőkkel, mennyire tetszett nekik az előadás.
A 3 testőrt az idei évadban szombat este játszották utoljára. A Szegedi Szabadtéri Játékok azonban már bejelentette: jövőre is visszatér a produkció, ráadásul már előzetesen lehet is rá jegyet foglalni.