Hőség ide vagy oda, egy teljes utcát elleptek A 3 testőr rajongói Szegeden – galériával, videóval

Csak a legelszántabb rajongók jönnek majd el ebben a hatalmas hőségben – gondoltuk, amikor elindultunk a REÖK Cukrászdába meghirdetett A 3 testőr dedikálásra szombat délután. Árnyékban ekkor 35 fokot mértünk, a belvárosban, ahol a díszburkolat ontja a forróságot, nyilván megvolt a 40 is.

A hatalmas hőség ellenére sokan eljöttek a A 3 testőr dedikálásra szombat délután. Fotó: Török János

Az Erkel Színház sztárjait kedvelő szegedieket azonban ez sem tartotta vissza:

a Magyar Ede tértől majdnem a Kárász utcáig ért a sor a közönségtalálkozó kezdetének időpontjában.

Ami egyébként nem is volt teljesen egyértelmű, mert voltak médiumok, ahol rosszul jelent meg a kezdési időpont, így sokan már egy órával korábban jöttek. Így azonban legalább a sor elején állhattak.

Egy órát állt sorba szinte minden rajongó

Megéri ennyit várni rájuk

– mosolygott Ézsiás Napsugár, aki ekkor már több mint egy órája álldogált. Mint mondta, az a célja, hogy mindenkitől kapjon aláírást, de Ember Márktól és Csobot Adéltól mindenképpen.

Tegnap láttuk az előadást. Mivel hallottuk, hogy ma lehet találkozni a szereplőkkel, itt maradtunk

– mesélte Verseczki Eszter, aki barátnőivel Budapestről érkezett. Mint mondta, nagyon tetszett nekik a musical, most pedig remélik, hogy közös fotókat is tudnak készíteni kedvenc szereplőikkel.

Meglepő módon egyébként nem csak a sor elején álló voltak ilyen lelkesek: akik a kezdési időpontra jöttek, azok sem ijedtek meg a hatalmas tömegtől.

Szerintem egy óra alatt sorra kerülünk

– tippelte Papp Kata a sor végén állva, akiben ugyan átfutott egy pillanatra, hogy nem várja ki, végül azonban mégsem ment haza.

Szeretnék aláírást és képet, és jó lenne pár szót beszélni is velük

– mondta a fiatal lány. Arra a kérdésre, kikkel, mosolyogva annyit mondott: természetesen elsősorban Márkkal.