Ádám Martin nem kertelt: elmondta, miért jött haza Dél-Koreából – galériával

A XXXI. Forráskúti Falunapok részeként vasárnap a Kemencés piacon a hagyományos Kemencés Napot. A kézműves vásár, gyerekjátékok, sportversenyek és bűvészshow mellett kora délután különleges esemény várta a szurkolókat: Ádám Martin válogatott labdarúgó közönségtalálkozón mesélt pályafutásáról és élményeiről. Az érdeklődőket Fodor Imre polgármester köszöntötte, majd a szintén forráskúti Molnár Benett a beszélgetés házigazdájaként kérdezte a labdarúgót.

Ádám Martin közönségtalálkozón mesélt pályafutásáról a Forráskúti Falunapokon. Fotó: Karnok Csaba

Ádám Martin Forráskúton

A szurkolók és nézők sokszor csak az eredményt látják, de a futballisták mögött rengeteg munka és lemondás áll – erről is beszélt a közönségtalálkozón a válogatott csatár. Mint mondta, minden nap bele kell tenni a plusz energiát, mert a sikerhez nem elég a technikai tudás és a fizikai teljesítmény: „erős fej is kell hozzá”. A beszélgetés során szó esett a játékos időbeosztásáról és étrendjéről is. Hangsúlyozta, hogy mindenkinek az a célja, hogy a maximumot hozza ki a testéből, ehhez pedig elengedhetetlen a tudatos táplálkozás.

Külföldi élmények és kihívások

A dél-koreai élményeit is megosztotta a közönséggel. Bár élvezte az ott töltött időt, a sűrű program miatt nem bánta, hogy hazatért. – Rengeteg mérkőzés volt, közben a válogatott meccsek is vártak, az utazás pedig megnehezítette a dolgom – fogalmazott. Az ottani ételekről is kérdezték: elárulta, hogy a pályán külön séf gondoskodott az európai játékosokról, aki reggelit, ebédet és vacsorát készített számukra.