Kórházba került

9 órája

„Azt hittem, kajak elpatkolok, vagy leáll a szívem”– az utolsó percben hívott mentőt a szegedi rapper

Címkék#Alee#Szeged#kórház

„Azt hittem, elpatkolok.” Így jelentkezett be a kórházból Alee, a szegedi rapper.

Delmagyar.hu

Infúzióra kötve jelentkezett be Instagramján az X-Faktor 10. évadának győztese. A szegedi rapper , Alee a sztorijában azt mondta, az utolsó percben hívott mentőt magának.

Alee, a szegedi rapper fogja a mikrofont a fellépésén.
Infúzióra kötve jelentkezett be a kórházból Alee, a szegedi rapper, aki az utolsó percben hívott magának mentőt. Fotó:Sipeki Péter/Bors

Utolsó pillanatban érkezett a segítség Aleehoz

–  Azt hittem, kajak elpatkolok, vagy leáll a szívem. Figyeljetek oda magatokra ti is és a testetek reakcióira – adott jó tanácsot rajongóinak, akiknek azt is megígérte, hogy hosszabban is mesél majd hamarosan.

– Köszönöm mindenkinek a jókívánságokat! És ne aggódjatok, úgy néz ki, egyben maradok – zárta videóját.

Fiatalon lett sztár

A most 20 éves fiatalember 2021-ben nyerte meg a tehetségkutató verseny, mely után egy pillanat alatt ismert sztár lett. 

Két és fél éve azonban már arról nyilatkozott, hogy kiégett, ezzel indokolta, hogy akkor már jó ideje eltűnt a nyilvánosság elől. 

Később azt is nyilatkozta, hogy túl fiatalon lett sztár és túl sokat foglalkozott azzal, hogy másoknak mi a véleménye róla. Két éve úgy tűnt, lelkileg rendbe szedte magát: klippet forgatott Gáspár Lacival és le is adta túlsúlyát. Mostani egészségi állapota azonban nem arra enged következtetni, hogy minden rendben van vele. 

Új zenei együttműködés

Alee egyébként 6 napja koncertezett az A38-as hajón a fővárosban, ahol bemutatták a Suncitybrass új albumát, melyen ő is szerepel. Köszönetet mondott a szegedi zenekarnak, hogy együtt dolgozhattak és mint elárulta, hamarosan minden videómegosztón hallható lesz közös produkciójuk.

 

