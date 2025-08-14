Kiderült, miért hívott magához mentőt a szegedi rapper

Megijedt Alee, hogy leáll a szíve és meghal – erről számolt be tegnap Instagram-sztorijában. Mint megírtuk, infúzióra kötve mesélte, hogy az utolsó percben hívott mentőt magának. Most egy hosszabb posztban részletesen beszámolt arról, mi történt vele.

Alee szegedi otthonában lett rosszul. Fotó: DM

Kiderült, mi történt Aleeval

– Az utóbbi egy évben nagyon sok stressz ért, egy sötétebb időszakomból kezdek éppen kijönni, ami megterhelt. Volt pár egészségügyi problémám már és sok projektbe kezdtem bele közben – vázolta az előzményeket. Hozzátette: magénéleti problémái csak tovább súlyosbították baját.

– Az sem segített, hogy habár a zűrösebb dolgok a múltban maradtak, néhány rossz szokás megmaradt. Például a túlzott koffeinbevitel a rendszertelen alvás miatt. Sajnos a vége az lett, hogy mentőt kellett hívnom magamra, mert szívinfarktusra hajazó tünetekkel közel kerültem az ájuláshoz és alig kaptam levegőt. Nagyon megijedtem – mesélte, cáfolva ezzel egyben azokat a vélekedéseket, hogy drog okozhatta a rosszullétét. Mint kiderült, szívritmuszavara volt, idegrendszeri problémákkal.

Szegedi otthonában lett rosszul

Alee szegedi otthonában lett rosszul, köszönetet is mondott a szegedi mentőknek és a sürgősségi osztály munkatársainak a profi ellátásért. Mint bejegyzésében leírta, ez az egész intő jel volt számára, ami arra ösztönzi, hogy jobban odafigyeljen magára és egészségesebben éljen.