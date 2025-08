Hosszú évek után Bebe szívét is elrabolta valaki

Bebe, azaz Abebe Dániel már évtizedek óta meghatározó alakja a magyar könnyűzenei életnek, de a szerelemben sokáig nem találta a helyét. A zenész többször is mesélt arról, hogy mennyire nehéz manapság valódi, felelősségteljes kapcsolatot kialakítani.

Bebe egy forgatáson ismerte meg párját. Már az összeköltözés is szóba került. Fotó: Bors

„Lehet én vagyok fordítva, de nem értem az egészet. Belekezd az ember egy kapcsolatba, aztán egyik pillanatról a másikra jön az, hogy én mégse állok készen erre. Azt látom, hogy félnek elköteleződni és nem vállalnak felelősséget semmiért gyakorlatilag” – nyilatkozott nemrégiben a témában a Ripostnak Abebe Dániel. Bebe még arra is vágyott, hogy gyermeke legyen.

Új szerelem Bebe életében

Bebe élete nagy fordulatot vett az elmúlt időszakban: egy forgatáson ismerkedett meg szerelmével Edinával, akivel immáron négy hónapja alkotnak egy párt. A zenész szerint nagyon jól működnek együtt, és örül, hogy megtalálta a másik felét. Hasonlóan gondolkodnak és szavak nélkül is megértik egymást.

„Viszont viccen kívül azt gondolom, hogy velem nagyon könnyű együtt élni, de persze nekem is vannak rossz berögződéseim, mint mindenkinek. Úgyhogy ezért kell megtalálni a megfelelő párt, aki elfogadja a hülyeségeimet, de most úgy tűnik, hogy ez sikerült. Szerintem egy párkapcsolatban a tisztelet és az elfogadás a legfontosabb” – nyilatkozta Bebe a Borsnak.

A zenész szerint a hosszútávú kapcsolat egy döntés, valamint elhatározás döntése, hiszen a szerelem egy idő után szeretetté alakul át.

Gondolkodnak a jövőn

„Mi egyelőre még a rózsaszín ködös időszakban vagyunk, de alapvetően komolyan gondoljuk azt, ami köztünk van. Nyilván gondolkodtunk már jövőbéli terveken is, azonban még nagyon az elején járunk és nem akarunk semmit elsietni” – mondta Bebe. Azt is elárulta, hogy az összeköltözés is szóba került közöttük.