Brasch Bence elárulta, mit imád Szegedben – és mi az, amit nem mond el soha

Hatalmas sikerrel debütált múlt héten A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A musical két estére még visszatér idén, jövőre pedig ismét láthatjuk a fiatal korosztály kedvenceit felvonultató, látványos produkciót hazánk legnagyobb csillagtetős színházában.

Brasch Bence úgy fogalmazott, fárasztó, de élménydús időszakon vannak túl A 3 testőr szegedi próbáival. Fotó: Karnok Csaba

Bár a három testőr egyike, mégis inkább mellékszereplőnek nevezhető a történetben Porthos, akit Brasch Bence alakít. A fiatal színész sokoldalú énektudását megismerhettünk már az Álarcos Énekesben és A Nagy Duettben, erejét, kitartását és elszántságát pedig a Sztárboxban, illetve a Hell Boxing Kings-ben. Azt, hogy mennyire maximalista, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a felsorolt megmérettetések mindegyikét vagy megnyerte, vagy csak a döntőben kapott ki.

A földön aludt, ennyire fáradt el a próbaidőszak végére

– Sokan mondják, hogy maximalista vagyok, de szerintem ezt nem is lehet másképp csinálni. Amit csinálok, azt én így csinálom – mosolygott Brasch Bence, akivel a főpróba délutánján beszélgettünk. A pihenőidejében állt rendelkezésünkre, pedig még fel is kellett ébreszteni, mert elaludt.

Csak 10 percet pihentem. Összeraktam egy törlőkendőt törölközővel és lefeküdtem a földre

– mesélte. Ebből is kiderült, milyen fárasztó időszakon vannak túl.

– Szerintem elég jól felkészültünk Pesten, de azért itt megváltozik az ember bioritmusa. Általában háromra jöttünk, és éjfélkor vagy egykor végeztünk a próbákkal. Én általában nem tudok 6-7 óránál tovább ágyban lenni, szóval meg kellett szokni, hogy délig tudjak aludni, hogy energikus tudjak lenni a próbákon – mesélte a nemrégiben apává vált színész. Hozzátette: kisgyermeke mellett egyébként sincs főszerepben most nála az alvás. – Viszont valamelyik este hazamentem. Egy órát aludtam csak, úgy jöttem vissza, mégis nagyon feltöltve éreztem magam – mesélte.

Halászlevezéssel relaxált a forró napokon

A stábnak nem sok ideje volt tehát ismerkedni Szegeddel, Brasch Bence azonban nem hagyta ki, hogy mindig jókat egyen.

A kedvenc kajám a halászlé, úgyhogy minden napomat egy-egy csárda halászlevének kipróbálásával töltöttem

– mesélte. Emellett pedig rengeteget dolgoztak.