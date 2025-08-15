Alig aludt, mégis tarolt – így vallott Brasch Bence őszintén a szegedi próbákról

Hatalmas sikerrel debütált múlt héten A 3 testőr a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A musical két estére még visszatér idén, jövőre pedig ismét láthatjuk a fiatal korosztály kedvenceit felvonultató, látványos produkciót hazánk legnagyobb csillagtetős színházában.

Brasch Bence úgy fogalmazott, fárasztó, de élménydús időszakon vannak túl A 3 testőr szegedi próbáival. Fotó: Karnok Csaba

Bár a három testőr egyike, mégis inkább mellékszereplőnek nevezhető a történetben Porthos, akit Brasch Bence alakít. A fiatal színész sokoldalú énektudását megismerhettünk már az Álarcos Énekesben és A Nagy Duettben, erejét, kitartását és elszántságát pedig a Sztárboxban, illetve a Hell Boxing Kings-ben. Azt, hogy mennyire maximalista, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy felsorolt megmérettetések mindegyikét vagy megnyerte, vagy csak a döntőben kapott ki.

A földön aludt, ennyire fáradt el a próbaidőszak végére

– Sokan mondják, hogy maximalista vagyok, de szerintem ezt nem is lehet másképp csinálni. Amit csinálok, azt én így csinálom – mosolygott Brasch Bence, akivel a főpróba délutánján beszélgettünk. A pihenőidejében állt rendelkezésünkre, pedig még fel is kellett ébreszteni, mert elaludt. – Csak 10 percet pihentem. Összeraktam egy törlőkendőt törölközővel és lefeküdtem a földre – mesélte. Ebből is kiderült, milyen fárasztó időszakon vannak túl.

– Szerintem elég jól felkészültünk Pesten, de azért itt megváltozik az ember bioritmusa. Általában háromra jöttünk, és éjfélkor vagy egykor végeztünk a próbákkal. Én általában nem tudok 6-7 óránál tovább ágyban lenni, szóval meg kellett szokni, hogy délig tudjak aludni, hogy energikus tudjak lenni a próbákon – mesélte a nemrégiben apává vált színész. Hozzátette: kisgyermeke mellett egyébként sincs főszerepben most nála az alvás. – Viszont valamelyik este hazamentem. Egy órát aludtam csak, úgy jöttem vissza, mégis nagyon feltöltve éreztem magam – mesélte.

Halászlevezéssel relaxált a forró napokon

A stábnak nem sok ideje volt tehát ismerkedni Szegeddel, Brasch Bence azonban nem hagyta ki, hogy mindig jókat egyen. - A kedvenc kajám a halászlé, úgyhogy minden napomat egy-egy csárda halászlevének kipróbálásával töltöttem – mesélte. Emellett pedig rengeteget dolgoztak.

– A szegedi szabadtéris munkában a legnagyobb kihívás, hogy napon próbálunk. Itt nincs árnyék, 10 perc után már forr az ember talpa. De aztán egy idő után megszokja az ember, és vizes kendővel jön be. Ugyanakkor azzal, hogy más városban dolgozunk, egymásra vagyunk utalva, így egyfajta alkotótábor jön itt létre. Ennyi ember előtt, szabadtéren játszani – hát az pedig egészen más élmény. Nincs még egy ilyen Magyarországon, az biztos – fogalmazott.