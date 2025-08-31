augusztus 31., vasárnap

SZIN

2 órája

Mezzel lepte meg a BSW-s srácokat a szegedi kosárcsapat

Címkék#Szegedi Ifjúsági Napok#SZTE-Szedeák#BSW

Tiszteletbeli szurkolóvá avatták őket. A BSW tagjai egyedi Szedeák-mezt vehettek át a Szegedi Ifjúsági Napokon.

Munkatársunktól

Szombaton véget ért a nyár utolsó nagy fesztiválja. A Szegedi Ifjúsági Napok zárónapja is jó néhány emlékezetes koncertet tartogatott a fesztiválozók számára, fellépett többek között a BSW is. A banda, azaz Meklód és Gaben pedig egy egyedi ajándékkal is gazdagabb lett a Partfürdőn, hiszen az SZTE-Szedeák egyedi feliratozású mezzel lepte meg a srácokat.

A BSW az SZTE-Szedeák egyedi mezeit vehette át a SZIN-en.
A BSW az SZTE-Szedeák egyedi mezeit vehette át a SZIN-en. Fotó: SZTE-Szedeák

Tiszteletbeli szurkolók lettek a BSW tagjai

– Tegnap a SZIN-en tiszteletbeli Szedeák-szurkolóvá avattuk a BSW tagjait. Hajrá BSW! Hajrá Szedeák! -–  olvasható a klub közösségi oldalán közzétett posztjában.

BSW Gaben egy Instagram-sztoriban is megemlékezett az egyedi mezről: "Köszi Szedeák! Mikor mehetek próbajátékra?" - íra a 24 órán át elérhető történetében.

Gaben az Instagramján is beszámolt az szegedi csapat ajándékáról.

 

