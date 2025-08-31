2 órája
Mezzel lepte meg a BSW-s srácokat a szegedi kosárcsapat
Tiszteletbeli szurkolóvá avatták őket. A BSW tagjai egyedi Szedeák-mezt vehettek át a Szegedi Ifjúsági Napokon.
Szombaton véget ért a nyár utolsó nagy fesztiválja. A Szegedi Ifjúsági Napok zárónapja is jó néhány emlékezetes koncertet tartogatott a fesztiválozók számára, fellépett többek között a BSW is. A banda, azaz Meklód és Gaben pedig egy egyedi ajándékkal is gazdagabb lett a Partfürdőn, hiszen az SZTE-Szedeák egyedi feliratozású mezzel lepte meg a srácokat.
Tiszteletbeli szurkolók lettek a BSW tagjai
– Tegnap a SZIN-en tiszteletbeli Szedeák-szurkolóvá avattuk a BSW tagjait. Hajrá BSW! Hajrá Szedeák! -– olvasható a klub közösségi oldalán közzétett posztjában.
BSW Gaben egy Instagram-sztoriban is megemlékezett az egyedi mezről: "Köszi Szedeák! Mikor mehetek próbajátékra?" - íra a 24 órán át elérhető történetében.
