Mezzel lepte meg a BSW-s srácokat a szegedi kosárcsapat

Szombaton véget ért a nyár utolsó nagy fesztiválja. A Szegedi Ifjúsági Napok zárónapja is jó néhány emlékezetes koncertet tartogatott a fesztiválozók számára, fellépett többek között a BSW is. A banda, azaz Meklód és Gaben pedig egy egyedi ajándékkal is gazdagabb lett a Partfürdőn, hiszen az SZTE-Szedeák egyedi feliratozású mezzel lepte meg a srácokat.

A BSW az SZTE-Szedeák egyedi mezeit vehette át a SZIN-en. Fotó: SZTE-Szedeák

Tiszteletbeli szurkolók lettek a BSW tagjai

– Tegnap a SZIN-en tiszteletbeli Szedeák-szurkolóvá avattuk a BSW tagjait. Hajrá BSW! Hajrá Szedeák! -– olvasható a klub közösségi oldalán közzétett posztjában.

BSW Gaben egy Instagram-sztoriban is megemlékezett az egyedi mezről: "Köszi Szedeák! Mikor mehetek próbajátékra?" - íra a 24 órán át elérhető történetében.